泡腳見不明沉積物引衛生疑慮 醫師：起身後盡速沖洗

民眾正要泡腳，卻發現池裡全是不明沉澱物，有的是褐色粉狀或是綠色塊狀，質疑池水衛生有問題。

台中市民黃小姐表示，「因為已經有髒東西在裡面了，就不會想要把自己的腳泡進去。」

天氣轉冷不少人都會泡腳或泡溫泉，但民眾14日前往台中新社一間庭園餐廳體驗泡腳，卻發現池底有不明沉積物，懷疑衛生有疑慮。業者提出解釋，這是因為加入中藥所產生的藥材沉澱物，對於民眾疑慮也會加以改善。

當事業者回應，「客人的反應跟建議，我們收到，那我們會請廠商把那個池底改成別的顏色，也只能這樣做呀。」

業者解釋，因為加入藥材活血暖身，池底顏色較淡，每次都會清潔確保衛生，也會更換池底顏色。皮膚科醫師指出，泡腳雖然有助血液循環，提升新陳代謝，是否要加入中藥因人而異，但水質是否衛生，會直接影響健康。

皮膚科醫師鍾佩宜說明，「不乾淨的部分，我們最擔心的，還是有傷口會引起蜂窩性組織炎，比如說金黃色葡萄球菌，或是一些，當然若是海水的話，會有海洋弧菌，刺激性的話，裡面的髒東西有可能刺激皮膚，或者是裡面有些浮游生物、有些微生物，這些都可能刺激皮膚。」

台中市民徐小姐表示，「會找那種人比較少的時候去，發現髒的話也會跟店家建議一下，如果有發現環境糟糕的話。」

皮膚科醫師指出，若是公共泡腳池水質不佳，除了會造成病毒或細菌傳播，若有開放性傷口也會造成感染。

提醒民眾體驗之前，除了要注意水質，過程結束後最好可以盡快沖洗，才能確保衛生。