泡腳20分鐘助眠穩血壓！醫示警「糖尿病患別碰」以免截肢

營養功能醫學醫師劉博仁指出，近兩年多項系統性回顧文獻證實泡腳對健康有明確益處，但必須掌握正確方法才能安全有效，水溫應控制在攝氏40至42度、水位高度至少蓋過三陰交穴、時長以20分鐘為限。

近兩年多項系統性回顧文獻證實泡腳對健康有明確益處，但必須掌握正確方法才能安全有效。（圖／Photo AC）

劉博仁在臉書粉專表示，泡腳的首要好處是改善失眠問題。透過被動加熱讓腳部血管擴張、血液流向肢體末梢，幫助身體核心降溫，進而向大腦傳達該睡覺的訊息，有效縮短入睡時間。

調節自律神經是泡腳的第二大益處。他引述2025年針對高血壓與老年族群的研究發現，適度的溫水足浴能降低交感神經活性，提升負責放鬆的副交感神經，有助舒緩情緒、穩定血壓。

廣告 廣告

關於「黃金泡腳法」的具體做法，劉博仁建議水溫控制在攝氏40至42度，既能有效擴張血管又不會燙傷皮膚，長輩或敏感肌膚者建議不要超過40度。他提醒，測量水溫應用手肘或水溫計，用腳測試並不準確。

關於「黃金泡腳法」的具體做法，劉博仁建議水溫控制在攝氏40至42度。（示意圖／Pixabay）

水位高度方面，低標一定要蓋過腳踝，最好超過內踝骨上四指幅的高度，也就是中醫所說的三陰交穴。劉博仁表示，若桶子夠深，泡到小腿肚效果更好，更能促進全身血液回流。

時間長度的掌握同樣重要。劉博仁指出，研究顯示20分鐘是CP值最高的時間，泡太久反而會心跳過快、過度流汗，甚至因血液過度集中在下肢，造成腦部短暫供血不足而頭暈。他建議泡到背部或額頭微微發汗就可以停止。

水位高度方面，低標一定要蓋過腳踝，最好超過內踝骨上四指幅的高度。（圖／pxhere）

劉博仁特別提醒，雖然泡腳好處多，但有6種人必須極度小心甚至禁泡。糖尿病患者可能因周邊神經病變對熱感覺遲鈍，導致燙傷、感染甚至截肢；嚴重靜脈曲張者泡腳可能讓腳更腫、更痛，甚至加重病情。

患有嚴重動脈血管疾病者如缺血性腿痛，泡腳可能導致組織缺血壞死；足部有傷口或急性感染者碰水可能讓感染擴散。此外，吃太飽的人泡腳會分散胃部血流影響消化，剛喝完酒的人則會加速血液循環，容易引發頭暈或心血管意外。

延伸閱讀

時代力量在104招募候選人 標榜誠實徵才拒絕課金遊戲

外傳陳菊已經出院 高醫回應：家屬沒有授權說明

抨擊5位大法官再度逕行宣判 民眾黨向賴清德喊話！