泡芙爺爺3明星口味年末回歸！漢堡王勁濃起士點心限時開吃
記者李鴻典／台北報導
這一年辛苦了！用豐厚的人氣甜點慰勞自己吧！beard papa’s於12月推出三款明星口味泡芙：夢幻草莓、頂級巧克力和人氣開心果，一次滿足所有人的甜點夢！年末另有限定禮盒暖心好禮，讓每位粉絲都能感受到甜甜的祝福！
聖誕節主角就是它！巧克力泡芙 ($85元起/顆，限店販售)。beard papa’s 12月推出限定「巧克力泡芙」，將精選法芙娜巧克力加入beard papa’s經典卡士達醬中，製成絲滑香濃的內餡，一口咬下就能感受到可可與卡士達雙重的濃厚感。
人氣票選冠軍回歸！開心果泡芙 ($95元起/顆，限店販售)。年末最後一波限定口味，怎麼能少了大家最愛的它！「開心果泡芙」12月限時來襲！來自義大利的開心果經烘烤後，製成帶有淡淡焦香的開心果醬，再與beard papa’s經典卡士達醬融合，入口後，堅果香氣與卡士達蛋奶風味縈繞鼻腔，吃來綿密又滑順。
掀起回購熱潮！草莓泡芙 ($85元起/顆)；11月大受歡迎的口味，12月最後要再延燒一波！嚴選草莓果餡與優質鮮奶油拌勻，粉嫩夢幻的草莓內餡就此誕生！入口時，酸與甜的味道平衡交織，吃得到滿滿的果實香氣。
甜蜜升級，滋味更多元！蜂蜜奶油派皮 ($80元起/顆)；12月限時推出的「蜂蜜奶油派皮」，絕對能滿足你的味蕾！金黃酥脆的外殼，溢出層層溫柔的氣息，一口咬下、咖滋作響，細緻的蜂蜜甜味和淡淡的奶油香氣迎面而來，先酥後潤的餘韻融化在舌尖上，甜度收放得恰好好處，既不會蓋過內餡的風味，也不會吃起來毫無存在感。
beard papa’s年末推出「巧克力泡芙禮盒」與「草莓泡芙禮盒」，巧克力泡芙禮盒(日式巧克力泡芙*3+日式香草泡芙*3)售價$420元；草莓泡芙禮盒(日式草莓泡芙*3+日式香草泡芙*3)售價$420元，全台門市都有販售，詳閱beard papa’s官方網站說明。
起士控看過來！漢堡王獨家的勁濃起士薯長期熱銷，搭配的獨家起士醬也累積了大量粉絲；漢堡王12月1日起將推出3款全新勁濃起士點心，包括勁濃辣薯球、勁濃洋蔥圈和勁濃雞塊。
漢堡王獨家的勁濃起士醬，黃澄澄讓人食指大動，鹹香帶些許奶味，質地綿密滑順，包裹著炸得金黃酥脆的點心，風味加倍、層次感十足。喜歡重口味的不能錯過勁濃辣薯球（單點69元），對雞肉彈牙口感無法抗拒的可以試試勁濃雞塊（單點65元），勁濃洋蔥圈（單點69元）則成功結合起士與洋蔥香的極致誘人體驗，起士醬就是百搭，怎麼吃都對味。
漢堡王勁濃起士4款點心單點現省10元，自12月1日至明年1月31日，限時開賣2個月。同樣自12月1日起，漢堡王法式芥末豬排堡單點和套餐皆買一送一，售完為止。
歲末年終，聖誕佳節將至，專屬台灣人的那句「一起吃肯德基吧」便悄悄被喚醒，「聖誕巨大桶」年年帶大家環遊世界，已成為台灣消費者歲末最具儀式感的美食選擇。去年「東京篇」成功掀起聖誕風潮，打造專屬台灣的節慶記憶；今年延續「一緒に KFC」的城市篇章，首次以韓國首爾為主題，以韓劇般的冬季浪漫，打造全新的韓系聖誕體驗。12月2日起，走進肯德基，就能沉浸在首爾限定的聖誕氛圍，開啟屬於今年的巨大桶聖誕旅程。
「聖誕巨大桶」今年以 K-XMAS為主題，外盒採用韓系時尚視覺，拉開似禮物盒般層層驚喜，打造視覺與味覺雙重盛宴。內容匯集冬季限定的新品：「雪花乳酪脆雞」、攜手KITKAT® 的「奇巧可可流心三重奏蛋撻」以及網路討論聲量高的人氣點心 「草莓奶油比司吉」，還有經典必吃咔啦脆雞、原味蛋撻、黃金超蝦塊與鱈魚圈圈，鹹甜一次滿足，將節慶聚會的儀式感疊至最高點。
肯德基「聖誕首爾巨大桶」11月27日至12月1日於 PK 雙饗卡APP搶先預購，12月2日全台正式上市開賣。全台限量 10,000 組，售完為止。
台灣向來有美食王國的美稱，而台灣人對於美食的關注相較於生活中其他議題，更是情有獨鍾。根據東方線上2025年版E-ICP東方消費者行銷資料庫在台灣全國進行的調查，台灣人對於美食及餐廳的關注，不論是在年齡性別等條件的不同族群中，都穩居第一。挪威海產推廣協會（NSC，Norwegian Seafood Council）也分享今年的全球消費者市場調查，台灣的消費者會選擇挪威的鮭魚與鯖魚的原因，美味、健康及易於日常料理分居前三，美味依然是吸引消費者的主要理由，但健康亦愈發重要。
挪威海產推廣協會在2025年以“消費者”為核心，以鮭魚「讓每道菜臻於完美」與鯖魚「確實與眾不同」的新概念作為內容發散依據，再搭配營養師合作的食譜內容，將健康理由具體化、日常化。而一直以來都是推廣重點的「Seafood from Norway」挪威海鮮商標及認證貼紙，亦在將來自冷冽清澈海域的商品來源說清楚，加深消費者對產品的信賴感，也更容易做出選擇。
更多三立新聞網報導
「黑五vivo超級週」 X300系列折5千 抽66萬奢華旅遊
別再長期堆積壞情緒！8種癌症竟是你自己憋出來的
台灣中油：明日起汽、柴油價格皆不予調整
守護香港毛孩！台灣品牌汪喵星球啟動宏福苑受災寵物援助行動
其他人也在看
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 8 小時前
黃明志捲命案終於認了！與對方10多年恩怨累積 謝侑芯招魂法會影片曝光
日前在桃園的某會館，拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會，引發外界關注。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式。而記者詢問黃明志經紀公司對此消息，目前尚未回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 22 小時前
冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄
亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊今天前7局無安打，即便8局下靠許賀捷的代打安打，逃過冬盟史上第一場無安打比賽，最終仍以0：4遭完封，韓職聯隊靠鄭㥥寯完封勝為冬盟最終戰寫下完美句點。韓職聯隊推派鄭㥥寯扛下先發投手，他前一場就以7局無失分完全宰制台灣山林隊，今再對戰前7局無安打，8局下對許賀捷第4顆被敲出中間自由時報 ・ 21 小時前
綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感狠準」 看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感狠準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......風傳媒 ・ 2 小時前
別再用海綿洗碗！研究：細菌密度等同糞便 醫建議換成「這種」最好
你家的洗碗海綿多久換一次？德國微生物學家研究指出，一塊使用中的海綿可能住著300多種微生物，細菌密度竟與糞便相當。大多人以為用清潔劑搓洗或微波加熱就能殺菌，但研究發現這些方法反而讓抗藥性強的病菌存活下來，讓海綿變得更髒。 海綿濕答答又不易乾燥 容易孳生細菌 海綿容易孳生細菌的主因是構造和環境。醫生表示密密麻麻的小孔洞提供細菌棲息空間，吸水力強又不易乾燥，殘留的食物殘渣成為養分，溫暖潮濕讓微生物快速繁殖。其中，沙門氏菌在海綿裡能存活超過一週還大量增生，但在刷子上只能活一到3天就死亡。關鍵差異在於乾燥速度，海綿材質緊密，使用後好幾小時都濕潤，刷子刷毛疏鬆通風則很快風乾，大幅降低細菌生長機會。 洗碗刷取代海綿 刷毛分岔變形再換新 急診醫學科呂慧君醫師建議改用洗碗刷取代海綿，因刷子不僅比較衛生，刷毛能輕鬆刮除頑固油漬，長柄設計清洗深鍋時不必把手伸進去，而且刷毛上的殘渣一目了然容易沖洗。使用後記得直立放通風處瀝乾，每週可丟進洗碗機清洗或用熱水加小蘇打消毒，刷毛分岔變形就該換新。如果仍要用海綿洗滌，務必每週用稀釋漂白水或微波爐高溫消毒，並且每2～3週更換新品，舊海綿可改刷地板等不接觸食物的區域。除常春月刊 ・ 1 天前
兒子正面照曝！許瑋甯細數4個動心時刻 邱澤哽咽：化成灰燼依然在妳身邊
許瑋甯、邱澤昨晚（11╱28）在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚禮，共邀430多人喝喜酒，2人的誓詞也曝光，她細數被老公擄心的4個關鍵時刻，而邱澤則深情告白：「直到我們化成灰燼，我依然會在妳身邊。」簡直比偶像劇還甜，而寶貝兒子在婚宴現身，也成為焦點。太報 ・ 1 天前
快訊／民眾黨發言人李有宜突辭發言人、宣布退黨 理由曝光
民眾黨發言人李有宜今（30）天上午突在臉書發文，宣布即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 1 天前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
日本藝人演出遭斷電轟下台 胡錫進罕見開砲：太過頭、太不尊重了
[Newtalk新聞] 中日關係因「台灣有事」議題持續緊繃，日本天后濱崎步原訂在上海開唱，舞台設備甚至已全數搭建完成，卻在演出前一天突然被取消，日本歌手大槻真希更在表演到一半，現場電源被切斷、燈光全熄，隨後還有工作人員上台要求她立即停止演出並直接離場，讓現場歌手與歌迷錯愕不已，相關事件不但在日本引發強烈反彈，甚至連中國內部也有人直言做法「太誇張」。 中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在微博發文，罕見公開質疑相關做法是否「太過頭」，他指出，在目前中日外交緊張的背景下，中國針對日本的經濟與政治施壓「注定是長期的」，制裁措施也必須讓日本感受到壓力，但他強調在執行過程中仍必須掌握分寸，尤其不能把日本政府與日本民間混為一談。 胡錫進認為，近期減少文化交流、調整日本動畫檔期、取消部分日本藝人來華演出，都是向日本政府傳達政治態度的方式，原則上並無不可。然而，他直言大槻真希遭遇的情況已超越應有範圍，他認為一名正在台上表演的歌手，只要演唱內容沒有問題，應該讓她將歌曲唱完，即便要取消後續場次，也不應在表演過程中途切電、關燈並要求她離場，這種做法既不尊重藝人，也容易引發外界對中國制裁方式的負面觀感。 胡錫進新頭殼 ・ 6 小時前
好市多黑五熱賣品搶不到！官方出手悄改1規則 會員讚翻
美式賣場好市多（Costco）販售許多大份量優惠商品和進口好物，年度盛事「黑色購物節」限時7天登場，時間為11月24日至11月30日，不少會員湧入現場購物。有網友發現，好市多今年調整規則，部分熱賣商品寫著「每卡限購一件」，讓網友大讚該做法。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
55歲女腎臟像90歲！醫揪主因「保健品害的」魚油也中鏢
保健食品不是吃越多越好！腎臟科醫師洪永祥分享，一名55歲的女病患已有慢性腎衰竭第三期，就像一顆90歲的老腎臟，原來她連續5年每天吃10幾種來自各國品牌的保健食品。洪永祥點名保健食品5大地雷，若是吃錯了可能護腎不成反傷腎。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
世紀婚宴曝光！ 母將許瑋甯交付邱澤 氣氛感人催淚
藝人邱澤跟許瑋甯，2021年驚喜宣布婚訊，相隔4年，他們在昨(28)日補辦婚宴，現場眾星雲集可說是半個演藝圈都到了！兩人當年因為演出電影當男人戀愛時結緣，如今順利走進婚姻羨煞眾人。現場除了非常浪漫外，...華視 ・ 1 天前
台男阿布達比被5警押走！外交部挨罵反擊了
[NOWnews今日新聞]一對來自雲林的陳姓夫妻參加16天旅行團的行程，於23日搭機前往土耳其伊斯坦堡，然而24日清晨於阿布達比轉機時，陳男在空橋上突然遭到5名全副武裝的警察攔下並帶走，從此失去聯繫，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
EPS上看48元！「這檔散熱股」明年液冷營收衝55% 本益比18倍被嫌超跌？AI大爆發推著一路衝
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導輝達公布亮眼第3季財報後，AI產業再度被資本市場推上更高熱度。營收570.1億美元、年增62%，淨利319.1億美元、年增65%，EPS1...FTNN新聞網 ・ 3 小時前