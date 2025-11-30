泡芙爺爺3明星口味年末回歸！漢堡王勁濃起士點心限時開吃

記者李鴻典／台北報導

這一年辛苦了！用豐厚的人氣甜點慰勞自己吧！beard papa’s於12月推出三款明星口味泡芙：夢幻草莓、頂級巧克力和人氣開心果，一次滿足所有人的甜點夢！年末另有限定禮盒暖心好禮，讓每位粉絲都能感受到甜甜的祝福！

巧克力+草莓+蜂蜜奶油。（圖／品牌業者提供）

聖誕節主角就是它！巧克力泡芙 ($85元起/顆，限店販售)。beard papa’s 12月推出限定「巧克力泡芙」，將精選法芙娜巧克力加入beard papa’s經典卡士達醬中，製成絲滑香濃的內餡，一口咬下就能感受到可可與卡士達雙重的濃厚感。

人氣票選冠軍回歸！開心果泡芙 ($95元起/顆，限店販售)。年末最後一波限定口味，怎麼能少了大家最愛的它！「開心果泡芙」12月限時來襲！來自義大利的開心果經烘烤後，製成帶有淡淡焦香的開心果醬，再與beard papa’s經典卡士達醬融合，入口後，堅果香氣與卡士達蛋奶風味縈繞鼻腔，吃來綿密又滑順。

巧克力+開心果+草莓。（圖／品牌業者提供）

掀起回購熱潮！草莓泡芙 ($85元起/顆)；11月大受歡迎的口味，12月最後要再延燒一波！嚴選草莓果餡與優質鮮奶油拌勻，粉嫩夢幻的草莓內餡就此誕生！入口時，酸與甜的味道平衡交織，吃得到滿滿的果實香氣。

甜蜜升級，滋味更多元！蜂蜜奶油派皮 ($80元起/顆)；12月限時推出的「蜂蜜奶油派皮」，絕對能滿足你的味蕾！金黃酥脆的外殼，溢出層層溫柔的氣息，一口咬下、咖滋作響，細緻的蜂蜜甜味和淡淡的奶油香氣迎面而來，先酥後潤的餘韻融化在舌尖上，甜度收放得恰好好處，既不會蓋過內餡的風味，也不會吃起來毫無存在感。

beard papa’s年末推出「巧克力泡芙禮盒」與「草莓泡芙禮盒」，巧克力泡芙禮盒(日式巧克力泡芙*3+日式香草泡芙*3)售價$420元；草莓泡芙禮盒(日式草莓泡芙*3+日式香草泡芙*3)售價$420元，全台門市都有販售，詳閱beard papa’s官方網站說明。

起士控看過來！漢堡王獨家的勁濃起士薯長期熱銷，搭配的獨家起士醬也累積了大量粉絲；漢堡王12月1日起將推出3款全新勁濃起士點心，包括勁濃辣薯球、勁濃洋蔥圈和勁濃雞塊。

漢堡王12/1開賣勁濃起士點心。（圖／品牌業者提供）

漢堡王獨家的勁濃起士醬，黃澄澄讓人食指大動，鹹香帶些許奶味，質地綿密滑順，包裹著炸得金黃酥脆的點心，風味加倍、層次感十足。喜歡重口味的不能錯過勁濃辣薯球（單點69元），對雞肉彈牙口感無法抗拒的可以試試勁濃雞塊（單點65元），勁濃洋蔥圈（單點69元）則成功結合起士與洋蔥香的極致誘人體驗，起士醬就是百搭，怎麼吃都對味。

漢堡王勁濃起士4款點心單點現省10元，自12月1日至明年1月31日，限時開賣2個月。同樣自12月1日起，漢堡王法式芥末豬排堡單點和套餐皆買一送一，售完為止。

漢堡王法式芥末豬排堡買一送一。（圖／品牌業者提供）

歲末年終，聖誕佳節將至，專屬台灣人的那句「一起吃肯德基吧」便悄悄被喚醒，「聖誕巨大桶」年年帶大家環遊世界，已成為台灣消費者歲末最具儀式感的美食選擇。去年「東京篇」成功掀起聖誕風潮，打造專屬台灣的節慶記憶；今年延續「一緒に KFC」的城市篇章，首次以韓國首爾為主題，以韓劇般的冬季浪漫，打造全新的韓系聖誕體驗。12月2日起，走進肯德基，就能沉浸在首爾限定的聖誕氛圍，開啟屬於今年的巨大桶聖誕旅程。

「聖誕巨大桶」今年以 K-XMAS為主題，外盒採用韓系時尚視覺，拉開似禮物盒般層層驚喜，打造視覺與味覺雙重盛宴。內容匯集冬季限定的新品：「雪花乳酪脆雞」、攜手KITKAT® 的「奇巧可可流心三重奏蛋撻」以及網路討論聲量高的人氣點心 「草莓奶油比司吉」，還有經典必吃咔啦脆雞、原味蛋撻、黃金超蝦塊與鱈魚圈圈，鹹甜一次滿足，將節慶聚會的儀式感疊至最高點。

肯德基聖誕巨大桶。（圖／品牌業者提供）

肯德基「聖誕首爾巨大桶」11月27日至12月1日於 PK 雙饗卡APP搶先預購，12月2日全台正式上市開賣。全台限量 10,000 組，售完為止。

台灣向來有美食王國的美稱，而台灣人對於美食的關注相較於生活中其他議題，更是情有獨鍾。根據東方線上2025年版E-ICP東方消費者行銷資料庫在台灣全國進行的調查，台灣人對於美食及餐廳的關注，不論是在年齡性別等條件的不同族群中，都穩居第一。挪威海產推廣協會（NSC，Norwegian Seafood Council）也分享今年的全球消費者市場調查，台灣的消費者會選擇挪威的鮭魚與鯖魚的原因，美味、健康及易於日常料理分居前三，美味依然是吸引消費者的主要理由，但健康亦愈發重要。

挪威海產推廣協會在2025年以“消費者”為核心，以鮭魚「讓每道菜臻於完美」與鯖魚「確實與眾不同」的新概念作為內容發散依據，再搭配營養師合作的食譜內容，將健康理由具體化、日常化。而一直以來都是推廣重點的「Seafood from Norway」挪威海鮮商標及認證貼紙，亦在將來自冷冽清澈海域的商品來源說清楚，加深消費者對產品的信賴感，也更容易做出選擇。

認明「Seafood from Norway」挪威海鮮商標及認證貼紙，證明來自挪威冷冽清澈海域，提升對產品信賴感。（圖／品牌業者提供）

