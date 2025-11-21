泡菜傳統高鹽飲食、青少年愛甜飲！韓國政府出手控糖減鈉

韓國鈉糖攝取報告出爐，年輕女性與中壯年男性成高風險族群。（圖片來源：Food Navigator）

韓國食品藥物安全處（MFDS）公布2019至2023年「國家營養與健康調查（KNHANES）」結果，涵蓋超過30,000名受訪者。報告顯示，雖然近年鈉攝取量略有下降，但仍顯著高於國際建議標準；而糖攝取在整體仍屬安全範圍，但特定年齡與性別族群（特別是青少年女性與幼童）已超出健康門檻。

鈉攝取平均每日3,136毫克 仍為建議值1.6倍

根據調查，2023年韓國人每日平均鈉攝取量為3,136毫克，較2019年的3,289毫克下降約4.9%。儘管呈現下降趨勢，但仍高出世界衛生組織（WHO）建議每日攝取量2,000毫克的1.6倍。男性與30至40歲族群為主要高攝取群體，平均分別達3,696毫克與3,389毫克。

從年度變化觀察，鈉攝取量自2019年起逐年下降至2022年的約3,074毫克，但2023年略為回升約2%。報告指出，這可能與疫情後健康意識減弱、民眾重回高鹽飲食習慣有關。MFDS表示將推動新政策與指導方針，以防止鈉攝取再度上升。

醬油與泡菜仍是主要鈉來源

報告指出，韓國飲食文化中以醬油、味噌與鹽為基礎的調味習慣，使得日常主食與湯品成為鈉攝取的主要來源。麵條、餃子、泡菜、湯鍋、拌炒類料理均屬高鈉食物。泡菜與辣湯等菜餚在中老年人中佔比高，而年輕族群則因外食與調味料使用頻繁，更容易超標。MFDS建議消費者可減少醬油用量、使用低鈉替代品或將調味料分開提供，以降低總攝取量。

平均糖攝取佔每日熱量7.5%～7.7% 青少年女性超標

在糖攝取方面，韓國人每日糖分佔總熱量比約7.5%至7.7%，仍低於WHO建議上限10%。整體而言，全體人口的糖攝取尚屬安全，但部分族群已超出建議值。

其中，女性青少年（12至18歲）糖分佔每日熱量比達11.1%，是最明顯的超標群體。報告指出，這與甜點、含糖飲料、麵包與冰品的高頻消費有關。飲料中糖的貢獻自2019年以來下降約9.5%，但報告警示，糖分在零食、餅乾與米果等加工食品中的比例反而上升，顯示即使飲料控糖見效，總糖攝取仍有被其他食品補償的趨勢。

幼童糖攝取比例最高 中年人最低

按年齡層觀察，幼童（3至11歲）糖攝取佔每日熱量比高達14.8%，為所有年齡層之最；35至49歲族群則最低，約12.3%。在加工食品來源中，12至18歲族群糖攝取佔比達9.4%，顯示青春期青少年是最易受高糖飲食影響的群體。

高鈉飲食仍是健康風險主因

報告提醒，男性與中年族群的高鹽飲食仍為主要公共健康隱憂，若不加以控制，恐進一步提升高血壓與心血管疾病風險。政府計畫針對高風險族群推動定向營養干預計畫，並結合食材標示、低鈉產品開發與教育宣導，降低長期疾病負擔。

整體來看，韓國在鈉與糖減量政策上雖已有進展，但族群差異與飲食習慣轉變仍是挑戰。MFDS強調，未來將持續透過監測、標示與飲食教育，推動「減鹽、控糖」成為全民行動。

