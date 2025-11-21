泡過的茶包別急著丟！網大推1清潔妙用：省錢又環保

生活中心／游舒婷報導

天氣變冷，不少人都會泡茶來喝，喝完的茶包其實也有用處，不要急著丟掉！根據外媒報導，茶包其實還有清潔妙用，可以用來清潔玻璃器皿。

泡完茶的茶包不要急著丟！（示意圖／翻攝自pixabay）

《Daily Meal》報導，茶本身具有抗菌效果，其中紅茶含有的單寧酸（tannins）能作為天然清潔劑，這個成分帶有輕微的酸性，可以分解油汙與指紋，讓原本霧霧髒髒的玻璃重新亮起來。清潔方法也超簡單：

茶包泡完別急著丟！還可以拿來洗杯子

1.將三到四包新的或用過的茶包放入煮沸的熱水中浸泡至少10分鐘。

廣告 廣告

2.取出茶包、待茶水冷卻後，倒進噴霧瓶裡。輕輕噴在玻璃表面，再用超細纖維布擦拭即可。若擔心殘留茶漬，也可以再用溫水沖一下再擦乾。

這招清潔方法同樣適用於因水沈積物而變得霧白的玻璃杯，不過要注意，不是所有茶都行，像是綠茶或花草茶的單寧酸含量較低，清潔效果就較不理想。

報導指出，這種清潔方式不用擔心玻璃會被染色，茶確實會讓布料或像瓷器這類多孔材質變色，但對玻璃完全不會留下痕跡，而且這種自然清潔方式，比起使用化學清潔劑更好。

更多三立新聞網報導

發熱衣也有期限！UNIQLO小編教學檢查方式 超過1時間最好換新

腳痛以為抽筋！男一檢查竟是肺癌末期 醫揭「腳部3異常」是警訊

舌頭有5異常要小心！舌苔顏色藏警訊 出現這現象恐是癌

飲食清淡、不喝酒罹大腸癌！醫點日常3習慣惹禍：大家常忽略

