泡麵之神點名！老媽拌麵再奪台灣前10強 台味經典新品掀話題、新年抽獎開跑
【警政時報 張泓笙／臺北報導】有「泡麵之神」之稱的美國美食家里納許（Hans Lienesch）近日於個人部落格公布最新「台灣泡麵前10強排行榜」，其中老媽拌麵「黃金鵝油榨醬麵」榮獲第二名佳績，再次肯定其在風味與品質上的實力。老媽拌麵持續深耕台式經典口味，近期推出「台味經典」系列新品「真沙茶沙鍋魚頭風味鍋燒意麵」與「蚵仔風味麵線」，一上市即在社群與電商平台引發熱烈討論，雙雙獲得高度好評。
老媽拌麵同步進行消費者需求大調查，發現拌麵市場已走向「價值升級」，消費者不再只以CP值為主要考量，而是更加重視風味表現、原料單純度與整體飲食體驗。「好不好吃」與「成分單純、無添加」成為最關鍵的購買決策因素，顯示台灣消費者對即食食品的期待，已從「填飽肚子」進化為「好吃又安心」。
回應此一趨勢，老媽拌麵推出全新「真沙茶沙鍋魚頭風味鍋燒意麵」，以熟悉的沙茶香氣為基底，融合沙鍋魚頭獨有的濃郁風味，湯頭厚實卻不膩口，層次分明、香氣到位。產品上市後即獲得消費者一致好評，包括「湯頭濃郁卻順口」、「風味層次完整」、「在家就能吃到熟悉的台式靈魂滋味」，迅速成為話題性新品。同步推出的「蚵仔風味麵線」，同樣以道地台味與便利性，成為下班回家不想外食、也不想將就一餐的理想選擇。
新品登場 「有湯、有料、有靈魂」的台式日常
市調顯示，即食食品在消費者生活中的角色正逐漸轉變，從備用選項走向日常飲食的一部分。近半數消費者每週至少食用一次，即食產品成為「快速解決一餐」與「不想外食或下廚」的重要選擇，也因此更加期待有誠意的風味與品質。老媽拌麵洞察此一變化，正式讓鍋燒意麵加入品牌日常餐桌，讓消費者簡單沖泡、加熱，就能在家享用熟悉又安心的台式鍋燒滋味。
迎新年三大優惠同步開跑 電商組合與年度抽獎回饋登場
迎接農曆新年，老媽拌麵推出三大優惠活動，回饋長期支持的消費者，讓大家歡喜過好年、「馬」上好運：
【老媽拌麵送您吃麵金】
活動期間：2026/01/01（四）00:00 起 ～ 2026/12/31（四）23:59 止
活動方式：凡於老媽拌麵官方網站完成訂單並成功開立發票，每筆有效訂單即可獲得1組抽獎編號，不限中獎名額。
對獎與發放時間：2026年3、5、7、11月及2027年1月，購物金將於次月10日前發放（以官方公告為準）。
【老媽拌麵 × momo 限定優惠組合】
內容：蚵仔風味麵線／沙鍋魚頭風味鍋燒意麵 各1杯
優惠價：89元
活動期間：即日起至1/31
購買連結：https://momo.dm/BBIqam
【官網訂購送限定紅包袋】
凡於老媽拌麵官網訂購商品，即可獲得限定紅包袋一份。
老媽拌麵未來將持續聚焦「好吃、安心、便利」三大核心價值，為消費者帶來更多高品質的即食美味選擇。
