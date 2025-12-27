泡麵切勿「只吃那一包」！ 醫示警：煮超過3分鐘害血糖狂飆

洪永祥醫師建議，吃泡麵時最好搭配蛋白質、蔬菜。（示意圖／photoAC）

不少人忙碌、嘴饞時，習慣用一碗泡麵快速解決一餐，但看似方便的飲食方式，若吃法不對，反而會影響腎臟健康。腎臟科醫師洪永祥就提醒，單吃泡麵不僅營養失衡，油包、調味包與烹煮方式更暗藏健康風險，長期下來恐影響腎臟與血糖控制。

洪永祥在主播黃倩萍臉書影片中分享，吃泡麵最常出現NG行為是「營養不均衡」，民眾不應只吃「那一包泡麵」，建議搭配蛋、豆腐等優質蛋白質，同時加入蔬菜，

洪永祥說，泡麵的油包、調味包也要特別注意，因油包多使用「不是非常好的油脂」，甚至曾有調查顯示有些油包的重金屬含量過高，建議油包的油還是盡量少加一點為佳。

洪永祥指出，調味包是根據每個人的口味去調整使用量，若選擇整包倒入，湯最多喝半碗就好，否則鈉離子會攝取過多，相當傷腎。

黃倩萍提及，有些人喜歡把麵「煮得爛爛的」，會有怎樣的影響？洪永祥則解釋，任何澱粉類食物煮到爛、煮到糊，其升糖指數非常高，類似直接喝糖水，血糖突然飆高、胰島素也飆高，對身體不好。

黃倩萍進一步詢問，泡麵中是否可以加貢丸、熱狗來搭配？洪永祥表示，「加料」應該加一些天然的食物，如雞蛋、豆腐等，如吃下加工類食品，仍會傷身。

另外，洪永祥過去曾在粉專分享，麵煮太久吃「爛麵」，會使血糖快速上升，尤其對糖尿病糖友更是有害腎臟健康，建議煮3分鐘即可，避免長時間熬煮，也提醒要多增加蔬菜等膳食纖維，延緩升糖速度。

