泡麵加蛋也太拜金？公主病標準崩壞 網：現在呼吸都算奢侈了

日常中原本再普通不過的生活選擇，近年卻常被過度解讀與貼標籤。從「加顆蛋煮泡麵」到「選擇用免洗筷」，甚至只因購買暖暖包，都可能被批評為「太嬌貴」。有女網友分享，曾因煮泡麵習慣加蛋而被前男友批評「有公主病」，如今回想不禁自嘲：「現在不只加蛋，還加肉片、青菜和兩片起司，根本是皇貴妃娘娘病了吧？」貼文引起不少共鳴與笑聲，更有網友戲稱自己吃泡麵配的是高級和牛，自認「晉升拜金女行列」。

近日有一名女網友在Threads發文分享過去經歷，透露自己過去煮泡麵習慣加蛋，竟被當時男友嫌棄是「公主病」。如今她調侃自己早已升級，「我現在不只加蛋，還加肉片、青菜和兩片起司，根本是皇貴妃娘娘病了吧？」這番話迅速引起討論，甚至有人笑稱自己吃泡麵還會搭配Lopia和牛，自嘲「2026才剛開始，我也晉升拜金女行列」。

另一名女網友轉發該文時也感嘆：「現在的標準真的是低到只要泡麵加蛋就算公主病」，並慶幸原PO早已與該名前男友分手，「拜託姐妹們吃點好的吧！」留言區出現各種共鳴與反諷，有人指出：「如果這樣就算拜金，我爸以前煮泡麵加兩顆蛋，那我是出生就身分尊貴？」、「我都加蛋、青菜、火鍋料，這應該是太后等級了吧？」

除了泡麵事件，也有網友分享其他曾被貼上「公主病」或「拜金」標籤的經驗。一名女網友表示，曾因吃飯時習慣選用免洗筷，而被男生認為「太講究」；也有網友無奈指出，有人竟認為「暖暖包是奢侈品」，甚至因為女方想幫小孩買就被說「買這種東西讓我心情不好」。

這類現象不僅限於情侶關係，更多是社會對「花錢讓自己舒服」行為的普遍貶抑。有網友直言：「花自己能負擔的錢，讓生活好一點，本就是每個人自由」，問題在於「總有人愛把別人過得舒服解讀成嬌貴」。還有網友反諷表示，照這種標準邏輯，「有在呼吸的都算拜金了吧」。整串留言最終演變成大型吐槽現場，許多人呼籲停止用帶有貶意的語言去定義他人生活選擇，認為真正該被淘汰的，是那種「看不慣別人比自己過得好一點」的心態。

