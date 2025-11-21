泡麵加一物秒變神級Q彈！ 老饕實測狂推：還能吸油、防癌

網友透露在泡麵中加入冰塊，可讓麵變的更Q彈，且湯不那麼燙口。（示意圖，photoAC）

台灣人對泡麵的熱愛可說是全民運動，每個人幾乎都有自己的獨家煮法，讓泡麵變化出更多層次的口感。最近有網友分享一個令人意想不到的招數，在泡好的麵裡頭投入幾塊冰塊，驚喜發現麵條的口感竟然變得更加彈牙、爽口，湯頭的溫度也變得恰到好處不再那麼燙口。許多網友也紛紛跟進，直呼這招不僅能讓麵體更有勁道，還有意想不到的好處。

這股「泡麵加冰塊」的風潮源自一位網友在臉書社團「泡麵俱樂部」的分享文，他提到由於愛妻生性怕燙，習慣在熱騰騰的泡麵中加入少許冰塊來降溫，起初他總覺得這舉動有點多餘，直到自己親身體驗後才恍然大悟。雖然湯的熱度會稍微降低，但整體溫度變得更好入口，最重要的是麵條口感真的變得超級Q彈。

為何泡麵加冰塊麵條口感會變Q彈？

這項料理小撇步立刻引發了熱烈迴響，不少網友都指出這烹飪原理，就像麵條煮熟後會立刻用冰水冰鎮來增添嚼勁有異曲同工之妙，甚至拿台中知名麻油雞攤舉例，「炒好的雞就是加滿滿的冰塊降溫，雞肉很Q彈」。至於大家關心的湯頭濃度問題，原PO也提醒只要一開始注水時控制份量，味道絕對不會變得清淡。

此外，許多人也揭露了冰塊的附加功能，「不想吃太燙，因為這是食道癌的重要因素」「冰塊會把表面的油凝固，不想吃太油，就可以撈掉」。由於世界衛生組織曾將超過攝氏65度的熱飲列為食道癌的潛在誘因，所以吃麵時不貪圖過熱的飲食習慣，也是一種保護食道健康的明智之舉。

