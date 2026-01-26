泡麵愛吃半熟蛋，小心禿頭風險！營養師授4招「升級吃法」健康又美味
宵夜來碗泡麵方便快速又能果腹，但泡麵吃多真的會傷身嗎？不少人以為泡麵加了防腐劑才能放這麼久，吃多了可能導致禿頭、掉髮。到底泡麵該怎麼吃才對？《優活健康網》特選此篇，營養師高敏敏幫大家破解迷思，指出泡麵製程才是長時間存放的關鍵，並教民眾4招健康升級的泡麵吃法。
泡麵迷思一次破解
1. 泡麵有加防腐劑嗎？
很多人以為泡麵加了防腐劑才能放這麼久，其實不然，依照法規規定，泡麵麵體不能加防腐劑，它能保存久，是因為油炸或烘乾脫水的製程；如果醬料包有加防腐劑，也會清楚標示。
2. 吃泡麵會禿頭？
有人擔心吃泡麵會禿頭，其實掉髮主因多是遺傳、壓力、清潔不當、營養不均，但若總是愛吃半熟蛋，小心生蛋白中的Avidin成分會抑制生物素吸收，長期下來也可能讓頭髮營養不足，增加掉髮風險。
常吃泡麵對影響健康？
泡麵偶爾吃，其實問題不大，但若天天吃，就要當心幾個地雷：
肥胖與心血管負擔：泡麵多為油炸麵，加上調味包含油脂，高油高熱量容易造成肥胖與心血管負擔。
腎臟與血壓負擔：每100公克泡麵，鈉含量常超過500毫克。吃整碗就可能攝取上千毫克，對腎臟、血壓是負擔。
營養不均衡：只吃麵和湯，缺乏蔬菜、蛋白質和纖維，容易造成營養失衡。
容易水腫長痘：平時熬夜、壓力大，若再吃高鈉的泡麵，容易水腫長痘。
泡麵這樣吃更健康
若想吃得安心，其實可以透過小技巧，讓健康升級：
選擇非油炸麵：減少油脂與熱量攝取，減輕身體負擔
熱水燙麵：先用熱水泡一下麵體，倒掉再加新熱水，可去除部分油脂
調味包減量加入：調味包只加一半，有夠味就好，或是也可以加入天然香料來提味
添加天然食材：可以加入雞蛋、豆腐、青菜、瘦肉，讓營養攝取更均衡
（本文獲常春月刊授權轉載，原文為：泡麵加蛋更營養？專家示警「這1種蛋」恐害掉髮又禿頭超多人愛吃）
