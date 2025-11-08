泡麵料理包直沖「口感差」？網曝「關鍵步驟」肉質像現煮
生活中心／林依蓉報導
泡麵是許多人快速解決一餐的方便選擇，但隨麵附贈的料理包該如何處理，長久以來一直是網路論壇上的熱門話題。近日有網友在臉書社團發文提問，他好奇吃有料理包的泡麵時，要先把料理包放在碗上預熱，還是直接加進去沖水泡，並詢問兩者差距到底在哪。貼文一出，立刻吸引許多網友留言提供經驗。
針對料理包應預熱還是直沖，網友普遍推薦「先預熱」。（圖／民視新聞資料照）
泡麵附贈的料理包是提升泡麵品質的關鍵細節，如何處理一直是網路論壇上的熱門話題。近日一名網友在臉書社團發文提問，他好奇詢問吃泡麵時，料理包該預熱還是直沖，兩者差距引發網友熱烈討論。網友普遍推薦「先預熱」，支持預熱者認為「預熱後再加的肉比較不柴」、「先預熱口感會變得Q彈有勁，像現煮的」、「直沖的話肉塊會因水溫不夠高而口感不佳」、「如果水不夠熱，直接加料理包，麵體上方部分會泡不開」，也有網友諷刺「現在調理包的肉已經少的可憐了，直接下去煮或泡，因為軟爛加上太小塊，有很大的機會肉會直接不見」、「直沖後會把肉變不見，肉與湯合而為一」、「直接加進去，肉會消失，很神奇」。
另一派網友認為，兩者的差別其實是心理作用。（圖／翻攝自臉書）
然而，也有網友表示兩者沒有差別，「預熱跟直接沖根本都一樣，肉不會因為預熱就變嫩」、「我都試過，個人感覺是心理因素」、「差在儀式感」，指出料理包的肉塊都是已經煮好、成型，只要水溫夠高，軟硬度都不會有差別。
原文出處：泡麵料理包直接沖泡「口感差」？網友曝：多加「1步驟」煮出來像現煮
更多民視新聞報導
鳳凰「普發強風」環流大！氣象粉專曝7重點示警
「豬」事大吉！賴清德親曝最愛豬肉小吃 感謝全民守護台灣豬
後悔選公職！24年公務員曝職場慘狀：千萬不要進來！
其他人也在看
房市新主力？ 房仲揭「移工集資買老公寓」 網點頭：中壢很多
在高房價成為全民壓力、許多本地人選擇「先觀望再說」的同時，有一群人卻默默採取了不一樣的行動。近期有網友在網路論壇PTT房產板表示，桃園出現越來越多外籍移工開始買房的情況，有些人靠多年存款與朋友合資購入老公寓同住，也有人利用貸款成功當上屋主，這個現象引起不少討論。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
月薪5萬，租不起市區、買不起郊區！年輕人被迫成「漂泊世代」
「想要住好的房子，可是租金一直漲，買房又無法下手，人生好難啊」這句話道出當代台灣年輕人的共同心聲。 走在台北街頭，隨處可見租屋網紅布條上驚人的數字，一個十坪小套房的租金動輒就要兩萬元起跳。最近在買房知識家臉書社團，一篇只有短短三行的貼文引發熱烈迴響，多數網友都在下面留言「真的快活不下去了」、「每個月薪水都貢獻給房東了」，反映出當前台灣居住問題的嚴重性。賣厝阿明 ・ 1 天前
疑未標示小麥恐致過敏！哈根達斯召回黑巧克力冰淇淋棒
據美國美國食品藥物管理局（U.S. Food and Drug Administration，FDA）公告，受影響產品為「哈根達斯黑巧克力迷你冰淇淋棒」（Häagen-Dazs Dark Chocolate Mini Bars），6入裝，批號為LLA519501，有效期限至2027年1月31日。醉爾斯公司追蹤後發現，該批產品曾於多州的克羅格（...CTWANT ・ 1 天前
不是龍蝦！流水席１霸氣美食上桌震驚賓客，南部人狂點頭：曾帶20份回家
台灣流水席文化向來以豐盛澎湃著稱，從傳統的10道菜色到現代的創新料理，總能讓賓客吃得滿足。近日，一名網友參加流水席時，被眼前的景象震撼不已，只見服務人員推出一車車的冰淇淋，原以為是１桌分享１桶，沒想到食尚玩家 ・ 1 天前
睡前不要滑手機？最新研究竟「打臉數十年忠告」：多看手機睡得才香
人手一機、低頭族盛行的時代，許多人睡前都會狂滑手機才過癮，也讓不少人直搖頭，就怕傷害自己的睡眠品質。不過有最新研究發現「其實很多人都錯了」，沒想到經常在睡前滑手機的人，在入睡時間與白天清醒度方面的表現最好，讓人相當意外。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
吃個炒飯竟進ICU！專家點名5大「不能放隔夜」食物：這種細菌加熱也殺不死
中國浙江省近日發生一起有驚無險的食物中毒事件，一名男子吃下在冰箱放了2天的隔夜炒飯後，突然出現劇烈腹痛、嘔吐，送醫時更已休克，所幸最後成功救回一命。醫師診斷男子實則罹患「炒飯症候群」，這是一種由蠟樣芽孢桿菌引起的食物中毒，該菌常存在於米飯、炒飯等澱粉類食物中，即使重新加熱也難以去除毒素。鏡報 ・ 1 天前
話時代人物／三輪車夫之子變臺大校長！陳文章自曝愛打架 曾找不到工作
臺灣大學培養出許多人才，具有非常重要的代表性。三立電視台由鄭弘儀主持的節目《話時代人物》，本周邀請到台灣大學校長陳文章分享其人生歷程，他並非出身富裕家庭，父親是一名三輪車夫，靠著努力讀書翻身，順利考上臺大，之後又到美國紐約讀研究所，未料畢業後回臺，求職卻處處碰壁，但他並未放棄，而是將過程視為學習，最終成功取得臺大與清大的教職，他也常以這段經歷鼓勵學生。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
被詐！假體育網站下注「贏錢不出金」 警偵破跨海博弈金流逾4億
台中警方日前破獲一起跨海博弈詐騙案，逮捕31歲何姓主嫌等12人，查扣大批贓證物！這個詐騙集團假藉體育網站名義進行詐騙和洗錢，金流高達4億元，獲利超過2000萬元。犯罪手法包括透過運動賽事直播間交友、設立虛假體育網站吸引受害者下注，並在受害者贏錢後拒絕出金。受害者除了台灣民眾，還有大陸人士。警方呼籲民眾切勿輕易相信來路不明的運動賽事博弈網站，以免荷包大失血！TVBS新聞網 ・ 1 天前
煮龍蝦驚見「牠生寶寶了」！65萬人看傻求情：別讓小孩變孤兒
看到這幕你吃得下去嗎？馬來西亞一名女子努提亞拉（Nurtyara）近日買龍蝦回家，但當她正要下鍋烹煮的時候，竟發現周邊突然跑出許多「龍蝦寶寶」，讓她不知道該如何是好，只好將這驚奇的一幕PO上網。眾人看到紛紛幫忙求情，「別煮！不然小孩沒有媽媽！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「家人認為我是沒用的老人」 遭詐460萬1年開庭20次 沒拿回任何錢
台灣投資詐騙案件層出不窮，一名新北市男子就成為假投資詐騙的受害者，被騙走460萬元後，人生徹底改變。這位男子不僅家庭關係緊張，被家人視為「沒用的老人」，一年來更奔波法院達20次，卻仍未能追回任何款項。根據打詐儀表板數據顯示，截至11月4日，全台假投資詐騙財損金額高達8000多萬元，儘管各地警方積極打擊詐騙，但假投資詐騙仍居各類詐騙手法之首，主要是因為詐騙集團善於利用人性弱點，加上跨境犯案增加了偵辦難度。TVBS新聞網 ・ 7 小時前
驚險! 毒販騎車逃逸 警"偵防車封騎樓"30秒壓制逮人
中部中心/蔡松霖 雲林報導海巡署會同雲林警方，聯手出擊，一舉查獲販毒集團3人，起出毒品及吸食器具。逮捕現場相當驚險，主嫌企圖騎車衝撞逃逸，專案小組以偵防車封住騎樓，30秒就壓制，場面如警匪電影！民視 ・ 11 小時前
營養午餐出現「泡麵蒸蛋」學生傻眼 校方回應了：滿意度九成
你還記得學校營養午餐吃些什麼嗎？日前高雄前鎮高中的學生在社群上分享，學校的午餐出現「泡麵蒸蛋」，意外在社群上引起討論，還有學生後續繼續在社群上分享後續進度，學校也針對菜色作出說明。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
英中外長通話 中方籲「加快解決」緊迫問題
（中央社記者陳韻聿倫敦7日專電）英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）6日與中國外交部長王毅通話，中國外交部發布的談話紀要稱王毅是「應約」通話，王毅並側重就「加快解決」影響雙邊關係的「緊迫問題」表明立場。中央社 ・ 18 小時前
盧秀燕赴建國市場 豬肉攤商:別辦活動 快補助"卡實在"
中部中心報導豬肉攤今天（8日）全面正常販售溫體豬，台中市長盧秀燕，到建國市場關心豬肉供應，與價格變化。不過，有攤商反應，豬肉進價比疫情前貴，攤商被迫放15天無薪假，回來又只能自行吸收價差！還有攤商說，市府不要只顧辦促銷活動，多給補助"卡實在"！民視 ・ 10 小時前
路基流失！ 台鐵平溪線「明年1月底前」全線停駛
台鐵支線受日前強降雨影響，出現邊坡滑動、擋土牆位移及路基流失等現象，台鐵因此宣布平溪線到明年1月底前全區間都停駛。台鐵昨(7)日傍晚表示，平溪線因受強降雨影響，短期內路線無法修復，為工程搶修需要及確保...華視 ・ 18 小時前
從家鄉味到米其林的高雄新臺菜
味道是喚醒記憶與情感的鑰匙，即使在高雄能輕易品嘗各國料理，從小吃到大的臺灣味依然信傳媒 ・ 13 小時前
羽球》三局逆轉勝印尼19歲小將 邱品蒨在南韓首闖超級300決賽
世界第20、台電女將邱品蒨今在屬超級300的南韓大師賽女單4強賽中，力戰70分鐘再先失首局後，最終以2比1逆轉打敗世界第122印尼的19歲新秀普拉蒂維（Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi）後，生涯首度闖進超級300決賽，明將與世界第24越南的阮垂玲爭冠！邱品蒨雖然世界排名比普拉蒂維高出近百名，但首度對上印尼新秀，第一局還是遇到不小的挑戰，一開始邱品蒨還以4比2、5比3領先，但隨即被對手攻出一波5比1攻勢後，讓邱品蒨以6比8落後，中場以9比11落後；休息過後，邱品蒨連下3分，雙方再度形成平手僵局，但在14比13時，對手打出一波關鍵的連續4分得分後，讓邱品蒨落入14比17劣勢中，最終讓她以19比21先失首局。幸好第二局起，邱品蒨逐漸熟悉了對手打法，雙方僵持到8比8時，邱品蒨打出一波3比1攻勢，中場取得11比9領先；但邱品蒨領先到14比11時，反被對手打出一波5比1攻勢，反以15比16落後，幸好邱品蒨連下4分反超，最終才以21比19辛苦的扳平。關鍵第三局，邱品蒨一開始還以2比4、3比5落後，幸好打出一波關鍵的連續6分得分後，澆滅了對手的士氣下，在10比7時又打出一麗台運動報 ・ 13 小時前
高中營養午餐「泡麵蒸蛋」學生傻眼！校友曝內幕：學校很幽默
高雄前鎮高中營養午餐出現「泡麵蒸蛋」，10月時一度登上社群熱門，學生在夾菜時都相當傻眼。網友看到後紛紛表示，「這樣做真的很奇怪」、「看起來有點像吃過的」。不過近日又有網友分享前鎮高中營養午餐，這次蒸蛋跟泡麵終於分開了，校友看到後也忍不住表示「前鎮的午餐還是這麼幽默」。中時新聞網 ・ 1 天前
才官宣就「離婚」！初孟軒、徐鈞浩山林吻戲後分手
公視＋自製食療系影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》（簡稱《好好吃飯2》），由初孟軒、徐鈞浩詮釋的夫夫組合「布朗尼與紅豆泥」掀起討論熱潮，兩人從森林結婚的甜蜜高點，一路走向現實抉擇的心碎分離，情感起伏讓觀眾直呼「感官炸裂」，初孟軒也在社群「放閃」轉發影集連結，談起此次與徐鈞浩共演時笑說：「演出的時候，會因為紅豆泥（徐鈞浩飾演）的反應可愛到而笑出來。」中時新聞網 ・ 13 小時前
把米格魯當米可白 范世平自嘲：要當「這個」橋樑！
論壇中心／綜合報導女星米可白（趙亦瑄）是演藝圈出名的愛狗人士，新北市長侯友宜2021年曾對著她的愛犬錢錢狂喊「米可白」而鬧出笑話，沒想到政治學教授范世平也把米可白「誤認成狗」，讓米可白本人哭笑不得。對此，范世平在《台灣向前行》節目自嘲，現在準備做「政論界跟演藝界的橋樑」。民視 ・ 1 天前