泡麵料理包「先預熱還是直接泡？」 老饕：真的有差

不想開火懶得煮飯時，來碗泡麵是許多人方便的選擇。（示意圖／東森新聞）





泡麵簡單又方便，想要吃得澎湃一點，很多人喜歡有附料理包的泡麵，但您是哪一派呢？是先放在泡麵上預熱，還是直接跟麵、粉包一起沖泡。

打開泡麵熱水沖泡，最快3分鐘就能解決一餐，不想開火懶得煮飯時，來碗泡麵是許多人方便的選擇。有民眾好奇，如果是附有料理包的泡麵，料理包是要先在泡麵上預熱，還是直接跟麵還有粉包，一起沖泡比較好？兩者到底差在哪，文章引發大量網友熱烈討論。有網友說都試過，感覺沒什麼差。也有人覺得只差在儀式感，自己覺得方便就好。

不過有老饕指出，預熱後再加料理包，肉比較不柴。料理包跟著麵起沖泡，會讓熱水瞬間降溫，泡麵會比較不Q，要吃前再倒，而且不要攪拌，才有調理包內的味道。一碗泡麵，調理包要先預熱還是直接沖泡，做法差很大，大家各自表述。

