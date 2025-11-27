泡麵湯「一沖就錯」！環保局曝三大危機 正確處理法曝光
泡麵是不少家庭常備的即食品，但吃完後剩下的湯該怎麼處理？許多民眾習慣直接將湯汁倒進馬桶或水槽，圖個方便。但新北市環保局提醒，這樣的做法不僅會破壞化糞池微生物的運作，還可能造成排水系統堵塞，甚至吸引蟑螂進入居家環境。
有網友在Threads上曾分享，自己住在租屋處時，常把吃剩的麻辣湯、滷味湯或泡麵湯倒入馬桶，認為「馬桶能沖屎尿，應該也能沖掉湯水」。該言論引發熱議，不少網友出面勸阻，表示這種做法極易造成堵塞；也有人建議可將湯汁冷凍後與一般垃圾一同丟棄。
對此，新北市環保局說明，化糞池內的微生物需要維持一定的環境條件才能有效分解排泄物。若將泡麵等高油、高鹽的湯汁倒入馬桶，會導致化糞池環境過於酸、鹼或油膩，使微生物活動減緩甚至死亡，影響整體消化作用。另一方面，湯汁中的油脂經冷卻後會凝固、附著在管壁，久而久之導致水管堵塞，嚴重時甚至可能引發爆管。
環保局呼籲民眾多加留意日常排廢習慣，避免貪圖一時方便，造成長遠居家維修困擾與環境衛生問題。除了排水問題，環保局也提醒，油脂累積還可能吸引蟑螂出沒，形成衛生問題，另據《健康2.0》報導，家事達人陳映如曾向新北市環保局諮詢此議題，得到的明確答覆是：「泡麵湯水等廚餘不應倒入馬桶」。她也建議，若湯汁量不多，可先以報紙或廚房紙巾吸附後丟進垃圾桶；若倒入流理台，應加裝濾網並以溫水沖洗排水孔，減少油脂附著風險。
看更多 CTWANT 文章
沒大陸人背鍋了？台灣人出國素質堪憂 她9天沖繩行看傻：太丟臉了
恐怖老師1／新校惡夢！踢桌痛罵、禁吃午餐 新北國小老師遭控霸凌學生
8歲童流血不止竟是腸胃炎害的！全身血點 牙齦狂冒血嚇壞家人
其他人也在看
請3天特休出國「被主管批評」他歎：錯了嗎？網見狀全搖頭
年末許多民眾會請特休出國，有網友分享，自己請了三天特休出國玩，沒想到回台後卻因此被主管批評，讓原PO相當無奈，忍不住苦歎「請假出國錯了嗎？」掀起網友討論。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前
女子不爽被喊「小姐」！突朝驗票員「潑飲料」下場慘了
生活中心／李明融報導一名蔡姓女子今年6月到台中火車站搭車，因刷電子票證時沒過，被驗票員喊「小姐」提醒，並要求查票，不料蔡女只因不喜歡被喊「小姐」，當場情緒失控朝驗票員潑灑飲料洩憤，驗票員一狀告上法院，全案經台中地院審理，法官依蔡女犯公然侮辱罪，處罰金5000元，得易服勞役，全案仍可上訴。民視 ・ 1 天前
泡麵湯別再倒馬桶！環保局揭「3大風險」 專家教正確處理方法
泡麵是不少家庭的常備食品，但吃完麵後剩下的湯該怎麼處理才正確呢。新北市環保局提醒，泡麵湯汁含有大量油脂與調味料，若直接倒入馬桶或流理台，不僅會導致管線堵塞、爆管、吸引蟑螂，還可能破壞化糞池環境，讓微生物消化變慢或死亡。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
宏福苑大火！柯煒林看香港火災新聞氣「有人不講人話」：聽到火滾
香港新界大埔宏福苑26日下午發生大火，火勢擴散波及7棟大樓，眾多居民的家園被焚毀，大火延燒超過一天。消防處透露，死亡人數上升至94人、76傷，另有約300人失聯，預計今（28）日上午9時完成7座大樓「爆破搜索」。香港演員柯煒林也感嘆「人在台灣，無能為力」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
泡麵湯汁別倒水槽、馬桶！「油脂」恐堵管道、招小強
偶爾來碗泡麵是許多人的生活小確幸，但剩餘湯汁需要謹慎處理，若隨意倒進馬桶或水槽可能產生大麻煩。新北市環保局示警，湯汁除了會影響化糞池微生物環境，油脂還會招來蟑螂。中天新聞網 ・ 1 天前
泡麵湯沒喝完別倒馬桶 環保局曝恐怖後果
泡麵是家中必備食品，民眾吃泡麵通常不會把湯喝完，不少人會將湯汁倒入廚房水槽或馬桶，不過新北環保局表示，湯汁不可倒馬桶，化糞池環境太酸、太鹹或太油，會導致微生物消化分解變慢；且湯汁的油脂冷卻後會硬化，堆積殘留在馬桶管壁導致堵塞；此外也可能引來蟑螂。中時新聞網 ・ 1 天前
黃仁勳再度來台 證實此行見張忠謀 ：「他狀態很棒」
輝達執行長黃仁勳今日一早接受媒體訪問時，證實昨天下午探望台積電創辦人張忠謀，並神情愉悅地說：「他狀態很棒！」。黃仁勳並表...聯合新聞網 ・ 7 小時前
香港宏福苑大火 恐成為史上最大火災索償案
生活中心／綜合報導香港宏福苑大火，災後理賠也引發討論。據了解，宏福苑業主向"中國太平保險"，投保的大廈財產保險，雖然高達20億港幣，但想要重建卻不一定夠。至於，第三人身傷亡責任險，每一事件1千萬，不限次數理賠，讓香港保險界預估，將成為史上最大的火災索償事件。民視 ・ 3 小時前
川普宣布︰無限期暫停（permanently pause）「第三世界國家」移民
一名阿富汗籍男子涉嫌於華盛頓槍擊兩名國民兵一天後，美國總統川普（Donald Trump）27日表示，他將無限期暫停來自他口中所謂「第三世界國家」的移民，並「遣返任何對美國不是淨資產的人」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前
59歲張清芳抗老祕訣「1運動」超親民！醫曝：降59%糖尿病風險
「東方不敗」天后張清芳即便已59歲，風采依舊不減當年。在結束15年婚姻後，她不僅重返舞台，今年還為南投埔里基督教醫院募款6億。究竟是什麼讓她在人生下半場活得如此精彩？她大方分享了維持絕佳狀態的運動與飲健康2.0 ・ 10 小時前
禾馨怡仁爆結束營業！名醫林思宏證實了 施景中也喊訝異
由禾馨醫療與怡仁綜合醫院攜手合作的「禾馨怡仁婦幼中心」，進駐桃園市楊梅8年，驚傳將於年底結束營運。禾馨醫療集團前營運長、知名婦產科醫師林思宏透過社群平台宣布「禾馨怡仁年底收場了」；該篇貼文讓許多媽媽們震驚不已，台大婦產科醫師施景中也直呼「太訝異了！」太報 ・ 7 小時前
香港大火／宏福苑1558萬房「內部照曝」！ 網一看怒轟：根本外面發生什麼事都不知道
香港新界大埔宏福苑26日下午發生大火，至今傷亡人數還是在不斷攀升。網路上有網友也曝光內部的照片並且稱，屋內是真的被「發泡膠」（珍珠板）封死，這也讓民眾傻眼，「外面發生什麼事都不知道」。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
許瑋甯、邱澤互吻33秒⋯十指緊扣超甜！ 聽到「2個關鍵詞」害羞笑了
許瑋甯、邱澤28日晚間舉辦婚宴，兩人出道多年，在演藝圈擁有好人緣。受訪時，邱澤和許瑋甯被要要求親一下，兩人互相親吻臉頰長達33秒，聽到現場攝影師表示不是蓋印章，許瑋甯害羞地笑出來，畫面相當甜蜜。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 33 分鐘前
波頓：川普恐出賣台灣 因想和北京大交易
美國總統川普和大陸國家主席習近平通話後，東亞局勢受關注。川普總統第一任期的國安顧問波頓警告，川普第一任期便一心想與中國達成「史上最大交易」，現在極有可能為了與北京交易而出賣台灣，即便犧牲台灣也可能宣稱自己取得勝利。聯合新聞網 ・ 5 小時前
睡夢中安詳離世？醫揭「殘酷真相」：多與這1因素有關 凌晨3點到6點是高峰
每當聽聞親友在睡眠中離世，訃聞上總會寫著「安詳辭世」、「無病痛地走了」等類似安詳離世的字眼，彷彿在睡夢中告別人世是最理想的離開方式。然而，這個被許多人視為最完美的死亡方式，背後往往潛藏著可預防的心臟危機。 在睡眠中猝死 大多源於心律不整 根據亞利桑那大學急診醫學專家研究發現，睡眠中過世確實通常是安詳的，最主要原因是心臟節律異常導致血流突然中斷，腦部在數秒內失去意識。由於患者本身就處於睡眠狀態，從睡眠直接轉為昏迷再到死亡的過程中，幾乎不會察覺任何痛苦。美國心臟學會的研究也顯示，夜間猝死案例中有7成5與缺血性心臟病相關，而致命性心律不整正是關鍵殺手。國泰醫院心血管中心病房主任黃奭毓指出，凌晨3點到6點是心臟性猝死的高風險時段，這段時間人體的腎上腺素與抗發炎激素處於最低點，呼吸道也容易收縮，加上睡眠呼吸中止症患者在這個時段最容易出現呼吸暫停，多重因素重疊之下大幅增加猝死風險。尤其有出現心室頻脈或心室顫動的患者，因心跳每分鐘可能超過150下也可能因心搏過緩導致心臟驟停，加上心房顫動患者在發作時毫無症狀，就像體內的隱形炸彈，隨時可能在睡夢中引爆。 預防夜間猝死 日常心臟保健 雖然睡眠中猝死聽起來常春月刊 ・ 2 小時前
勞工注意！請領全額勞保老年年金 115年起調高至65歲
想請領勞保老年年金的民眾注意，明年元旦起，勞工須年滿65歲才能請領全額的勞保老年年金，這也是勞保條例規定的調高上限。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 6 小時前
台股漲144.99點
（中央社台北27日電）台北股市今天開高震盪，收盤漲144.99點，為27554.53點，漲幅0.53%，成交金額新台幣4916.03億元。中央社 ・ 1 天前
陳柏霖閃兵50萬交保金「借來的」 經紀人12字回應了
陳柏霖上個月爆出閃兵、遭起訴2年8個月，演藝事業因此全面停擺，恐將面臨龐大違約金；此外，《鏡報》今（28日）接受獨家消息，指他財務狀況不如外界所想豐盈，甚至連50萬的交保金都是跟朋友周轉。對此，陳柏霖的經紀人稍早回應表示：「謝謝關心，該則爆料並不確實。」鏡報 ・ 6 小時前
57歲沈玉琳罹血癌「12月能出院」！潘若迪鬆口了 親吐他最新病況
57歲藝人沈玉琳今年7月29日入院，持續對抗血癌中，目前飲食、作息恢復正常，增胖了一點，且偶爾可以返家，好友潘若迪27日受訪，再度更新沈玉琳近況，「他很好，不用擔心，大概12月應該就可以完完全全的，可以讓自己好好休息了。」認為對方下個月就能順利出院。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
台灣旅客阿布達比轉機遭武警帶走已獲釋 外交部：協助釐清遭捕原因
台灣陳姓民眾日前在阿布達比國際機場轉機，卻遭武裝警察拘捕帶走，目前已獲當地警方釋放。外交部今天表示，駐杜拜辦事處處長陳俊吉已先暫將陳姓民眾安置於職務宿舍，警方26日告稱逮捕原因可能涉及相關刑事案件，駐處目前仍在積極協助釐清陳姓民眾遭捕確切原因，持續全力給予必要協助。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前