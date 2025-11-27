泡麵湯「一沖就錯」！環保局曝三大危機 正確處理法曝光

泡麵是不少家庭常備的即食品，但吃完後剩下的湯該怎麼處理？許多民眾習慣直接將湯汁倒進馬桶或水槽，圖個方便。但新北市環保局提醒，這樣的做法不僅會破壞化糞池微生物的運作，還可能造成排水系統堵塞，甚至吸引蟑螂進入居家環境。

有網友在Threads上曾分享，自己住在租屋處時，常把吃剩的麻辣湯、滷味湯或泡麵湯倒入馬桶，認為「馬桶能沖屎尿，應該也能沖掉湯水」。該言論引發熱議，不少網友出面勸阻，表示這種做法極易造成堵塞；也有人建議可將湯汁冷凍後與一般垃圾一同丟棄。

對此，新北市環保局說明，化糞池內的微生物需要維持一定的環境條件才能有效分解排泄物。若將泡麵等高油、高鹽的湯汁倒入馬桶，會導致化糞池環境過於酸、鹼或油膩，使微生物活動減緩甚至死亡，影響整體消化作用。另一方面，湯汁中的油脂經冷卻後會凝固、附著在管壁，久而久之導致水管堵塞，嚴重時甚至可能引發爆管。

環保局呼籲民眾多加留意日常排廢習慣，避免貪圖一時方便，造成長遠居家維修困擾與環境衛生問題。除了排水問題，環保局也提醒，油脂累積還可能吸引蟑螂出沒，形成衛生問題，另據《健康2.0》報導，家事達人陳映如曾向新北市環保局諮詢此議題，得到的明確答覆是：「泡麵湯水等廚餘不應倒入馬桶」。她也建議，若湯汁量不多，可先以報紙或廚房紙巾吸附後丟進垃圾桶；若倒入流理台，應加裝濾網並以溫水沖洗排水孔，減少油脂附著風險。

