泡麵湯倒馬桶恐爆管！環保局警告：化糞池微生物全死光

泡麵作為家庭常備的即食品，其剩餘湯汁的處理方式成為民眾關注焦點。近日有網友在社群平台Threads分享，自己在租屋處經常將麻辣湯、滷味湯或泡麵湯直接倒入馬桶，認為馬桶既然能沖屎尿，應該也能處理這些湯水。此言論隨即引發熱烈討論，多數網友紛紛勸阻這項錯誤做法。

針對此議題，新北市環保局正式發布聲明，明確表示泡麵湯水等廚餘絕對不能倒入馬桶。環保局詳細說明三大關鍵原因。首先，化糞池內的微生物需要在適當環境下才能正常消化分解排泄物。泡麵湯含有高濃度油脂與鹽分，會導致化糞池環境過於酸鹼失衡，使微生物活動減緩甚至死亡，嚴重影響化糞池的消化功能，導致需要頻繁清理水肥。

廣告 廣告

其次，泡麵湯汁中的大量油脂在冷卻後會硬化，逐漸堆積在馬桶管壁上，造成管徑變小或堵塞馬桶存水彎。隨著時間推移，油脂與其他物質混合形成黏稠物質，最終可能導致水管完全堵塞，嚴重時甚至引發水管爆裂。第三個問題是油脂堵塞會吸引蟑螂等害蟲進入居家環境，形成衛生隱患。

家事達人陳映如證實，她在擔任新北市國小組公廁清掃學習講師期間，曾就此問題正式諮詢環保局，得到的答覆相當明確：泡麵湯水廚餘不能倒入馬桶。日本名廚papuchan同樣呼應此觀點，指出泡麵湯汁的高油脂與高鹽分特性，會在管壁累積並逐漸硬化，最終造成嚴重堵塞。

關於正確的處理方式，專家提供幾項建議。若湯汁量較少，可使用廚房紙巾或報紙將湯汁吸收後，作為一般垃圾丟棄。這種方法不僅能預防水管堵塞，也能降低環境污染風險。若湯汁量較多，陳映如建議可將湯汁倒入洗碗槽，但必須採取配套措施。首先在洗碗槽裝設濾網，避免食物殘渣進入水管。倒完後立即以溫熱水沖洗排水口，溫度約與洗澡水相同，目的是防止油脂殘留在管壁，同時幫助分解油脂。

陳映如特別提醒，除了廚餘不能倒入馬桶，未稀釋的高濃度漂白水同樣不宜直接倒入，主要也是為了維護化糞池的正常微生物環境。若需清潔馬桶，應選擇專門的馬桶清潔劑，其酸鹼度都在安全範圍內。

環保局呼籲民眾重視日常排廢習慣，避免因一時方便造成長期的居家維修困擾與環境問題。正確處理廚餘湯水不僅能保護家中排水系統，也是維護環境衛生的重要一環。

更多品觀點報導

粗心媽媽準備泡麵！失手熱水直接淋在周歲兒子臉上

泡麵到底傷身嗎？！怎麼吃才對呢？

