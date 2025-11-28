泡麵湯別再倒馬桶！環保局揭「3大風險」 專家教正確處理方法

新北市環保局提醒，未喝完的泡麵湯千萬不要倒馬桶。（示意圖，unsplash）

泡麵是不少家庭的常備食品，但吃完麵後剩下的湯該怎麼處理才正確呢。新北市環保局提醒，泡麵湯汁含有大量油脂與調味料，若直接倒入馬桶或流理台，不僅會導致管線堵塞、爆管、吸引蟑螂，還可能破壞化糞池環境，讓微生物消化變慢或死亡。

有網友在Threads分享，自己在租屋處吃麻辣湯、滷味或泡麵時，因為不知道剩下的湯怎麼處理，索性全部倒進馬桶，他認為「既然馬桶能沖屎尿，應該也能沖掉這些湯湯水水吧？」貼文曝光後，不少人勸阻提醒「油脂凝固後會卡住管線」，還有人建議可先將湯汁冷凍成固體，等垃圾車來再丟。

泡麵湯為什麼「不能倒馬桶」？ 3大原因曝光

據《健康2.0》報導，家事達人陳映如曾向新北市環保局求證過，得到的答案是非常明確的「不行」。

廣告 廣告

環保局指出，主要原因有3：

破壞化糞池微生物環境：泡麵湯含高鹽、高油、調味料，若大量倒入，會讓化糞池環境過酸或過鹼，使負責分解排泄物的微生物活動變慢甚至死亡，導致化糞池更容易滿溢，需要頻繁清水肥。 油脂凝固堵塞管線、甚至爆管：泡麵湯的油脂遇冷會凝固，長期附著在馬桶與排水管管壁，使水流變慢，輕則堵塞存水彎，重則造成管路爆裂。 堆積油污吸引蟑螂：管線內的油脂堆積，不只妨礙排水，也會成為害蟲孳生環境，增加蟑螂入侵風險。

泡麵湯到底怎麼丟？專家建議這樣做

陳映如建議，若湯汁不多，可用報紙或紙巾吸附後丟入一般垃圾。若要倒入流理台，務必裝濾網，避免食物渣滓落入；並且在倒完後以溫水沖洗排水孔，減少油脂附著。

更多鏡週刊報導

快訊／借重國際戰略長才 賴清德任命徐斯儉出任國防部軍政副部長

北市女校高三生晚自習墜樓！父母淚曝生前狀態 同校生驚嚇反應不適

香港大火／好險有你！住戶曝因整修不知大火 感謝管理員敲門「救命之恩」