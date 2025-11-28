泡麵湯別沖馬桶！環保局揭「3恐怖後果」 正確做法曝光

新北市環保局提醒，泡麵的湯水千萬別倒進馬桶。示意圖／翻攝自Pixabay

若在家吃泡麵湯汁沒喝完，該怎麼處理呢？新北市環保局曾提醒，若把泡麵沒吃完的湯水倒進馬桶，泡麵湯含有的大量油脂遇水冷卻硬化，堆積在馬桶管壁恐怕會堵塞馬桶。陳映如建議，如果廚餘的油脂不多，可以考慮用報紙吸附後再丟垃圾桶。

過去一名網友在Threads中發布貼文，表示在外租房子如果沒有廚餘桶，吃麻辣燙、滷味的湯湯水水該怎麼處理？認為馬桶既然能沖掉排泄物，想必也能沖掉這些湯湯水水。貼文曝光後，不少網友出言警告，千萬不要沖馬桶，建議可以先冰冷凍後，等垃圾車來再一起倒掉。

廣告 廣告

根據《健康2.0》報導，家事達人陳映如曾請教新北市環保局「泡麵等沒吃完的湯水廚餘，能不能倒馬桶？」得到的答案是否定。新北市環保局指出，如果化糞池環境太酸、太鹼或是油脂比重太高，將會導致微生物消化分解變慢、死亡，導致化糞池必須要經常清水肥。

另外，泡麵湯等廚餘有大量油脂，如果遇水冷卻會硬化，將會堆積在馬桶管壁中，讓管壁變小，或是賭塞在馬桶的存水彎造成堵塞，最嚴重的話會造成馬桶水管「爆管」，油脂堵塞也可能會引來蟑螂。

另外，除了不要沖進馬桶外，陳映如表示，在洗碗槽可加裝濾網，避免食物殘渣跑進水管，在倒完油脂的湯湯水水後，要記得水龍頭開熱水，讓油脂分解避免殘留在水管中，如果廚餘的油脂不多，可以考慮用報紙吸附後再丟垃圾桶。



回到原文

更多鏡報報導

香港宏福苑大火／火災5狀況最致命！醫揭「3逃生守則」：濃煙比火更可怕

很多人不知道！醫示警「1種油」恐活化癌細胞 4自救方法曝光

每天狂吃1萬大卡！健身網紅睡夢中「心臟驟停」猝死 享年30歲