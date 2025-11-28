泡麵湯千萬別倒馬桶！環保局揭「3大恐怖後果」

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

吃完泡麵、滷味或麻辣湯，懶得倒？很多人第一直覺就是「倒馬桶、沖一沖就好」。不過新北市環保局提醒：泡麵湯含有大量油脂，倒馬桶不是省事，可能會造成水管堵塞，容易引來蟑螂，還會影響化糞池環境，讓微生物消化變慢或死亡。

吃完泡麵、滷味或麻辣湯，懶得倒？很多人第一直覺就是「倒馬桶、沖一沖就好」。（示意圖／unsplash）

一名網友過去在Threads求救，坦言租屋處沒有地方處理湯汁，原PO認為「既然馬桶能沖屎尿，應該也能沖掉這些湯湯水水吧？」沒想到貼文一出，大批網友警告他別再這麼做，因為油脂進入管線後，容易凝結讓馬桶堵塞，建議可以先冷凍湯汁，等垃圾車來再丟。

根據《健康2.0》報導，家事達人陳映如過去曾請教新北市環保局「泡麵等沒吃完的湯水廚餘，能不能倒馬桶？」環保局給的答案很明確「不行！」原因主要有三點：

首先，泡麵湯的油脂比例高，如果大量倒進化糞池，會讓裡面的環境變得太酸或太鹼，微生物無法正常分解廢物，甚至可能整批死亡，最後只會讓家裡需要更頻繁清水肥。

其次，泡麵湯裡的油脂遇冷後會凝固，黏在馬桶管壁或卡在存水彎，不只讓水管變窄、造成堵塞，嚴重時甚至可能讓管線「爆掉」。

第三，油脂殘留也容易吸引蟑螂上門，衛生問題更麻煩。

因此，陳映如建議，想保護家裡水管，可以在洗碗槽加裝濾網，避免食物殘渣掉進排水口，如果倒的是高油脂的湯水，記得之後用接近洗澡水溫度的熱水持續沖一下排水口，幫助油脂溶解、不殘留。若油脂不多，也可以用報紙或餐巾紙吸附後丟垃圾桶，會更安全、乾脆。



