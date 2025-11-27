泡麵湯喝不完倒馬桶 你也這樣做？廚餘倒馬桶恐爆可怕後果

覺得有點餓、想不到吃什麼，很多人都習慣「乾脆泡一碗泡麵」。可是醫師說喝太多泡麵湯容易高血壓，所以不少人都會將剩餘的泡麵湯直接倒入馬桶或水槽中，不過日本名廚卻說「泡麵湯不能倒馬桶」，家事達人陳映如也附議：「泡麵湯、廚餘都不能倒馬桶」，為什麼呢？

泡麵湯汁含有高濃度油脂與鹽分 恐害水管阻塞

日本名廚papuchan接受媒體採訪時表示，泡麵湯汁含有高濃度的油脂與鹽分，若直接倒入水管中，這些成分會逐漸在管壁上累積。隨著時間推移，油脂可能會逐漸硬化，或與水混合形成黏稠物質，最終導致水管阻塞。

日本名廚教泡麵和廚餘湯水正確丟棄法

對於泡麵湯汁的處理方式，papuchan建議可使用廚房紙巾或報紙將湯汁吸收後，再以一般垃圾方式丟棄。這種處理方式不但能有效預防水管堵塞與異味問題，同時也能降低環境污染的風險。

新北市環保局正解泡麵湯水廚餘不能倒馬桶原因

家事達人陳映如表示，幾年前她受邀擔任新北市「國小組公廁清掃學習講師」時，為了提供學生更專業的答覆，她就以這個問題請教官方解答，當時新北市環保局就針對「泡麵等沒吃完的湯水廚餘，能不能倒馬桶」的問題給了正解，環保局的回答就是：「不行！」

陳映如說明，新北環保局指出湯水不能倒馬桶的原因有三：

化糞池內微生物必須在適當環境下才能消化。如果環境太酸、太鹼，或油脂比重太多，都會導致微生物消化分解變慢，甚至死亡，而導致化糞池必須經常清水肥。 泡麵等湯水廚餘含有大量的油脂，油脂一旦冷卻還會硬化，會堆積殘留在馬桶管壁，讓管壁變小，或是堵塞馬桶存水彎，而造成水管堵塞，嚴重可能造成馬桶水管爆管。 油脂堵塞可能會引來蟑螂。

陳映如建議湯水太多可倒水槽 但要用溫熱水沖洗

雖然日本名廚建議喝不完的泡麵湯可以用廚房紙巾或報紙吸乾水和油後，和處理一般垃圾一樣再丟到垃圾桶丟掉，不過國人愛喝湯，剩下的湯汁可能有點多，全用廚房紙巾吸乾有點浪費。

對於帶油的湯湯水水廚餘，陳映如建議還是可以倒入洗碗槽的水管，但是要配合採取以下措施：

先在洗碗槽裝設濾網，避免食物渣跑到水管。 倒完以後，或是在倒的同時，把洗碗槽的水龍頭開到熱水，用大概洗澡水的溫度對著排水口沖，目的是讓油脂不要殘留在管壁，同時溫熱水可以把油給分解掉。

陳映如說，如果剩餘的只有少量含食物油脂的湯汁，可以用報紙吸附後丟到垃圾桶。

不只廚餘不能倒馬桶 高濃度漂白水也不行

陳映如提醒，除了廚餘不能倒馬桶以外，未稀釋的高濃度漂白水也不能直接倒馬桶，主要也是為了維持化糞池正常微生物環境。如果要洗浴廁，要選擇真正的「馬桶清潔劑」，相對的酸鹼度都在安全範圍內，使用在馬桶是沒問題的。

