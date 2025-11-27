泡麵湯汁別倒水槽、馬桶！「油脂」恐堵管道、招小強

偶爾來碗泡麵是許多人的生活小確幸，但剩餘湯汁需要謹慎處理，若隨意倒進馬桶或水槽可能產生大麻煩。新北市環保局示警，湯汁除了會影響化糞池微生物環境，油脂還會招來蟑螂。

吃泡麵剩餘的湯汁又油又鹹，新北市環保局強調千萬不能隨意倒入水槽或馬桶，可能引發非常大的影響。（示意圖／非當事物品／取自photoAC）

曾有網友在Threads發文求助，他在租屋處吃完麻辣燙、滷味或泡麵，都會剩下湯汁，由於沒有廚餘桶，也不知如何處理，他只好倒進馬桶沖掉，原因是「因為我相信馬桶既然能沖我的排泄物，想必也能沖掉這些湯湯水水」。

不少網友看到貼文直搖頭，紛紛留言勸阻，「油類遇冷回凝固成油塊，跟清潔劑結合，久了變成白色一大塊，水管倒在多疏通劑都沒用，只能請人來疏通」、「人類排泄物沒有那麼油，管線無法處理結塊的油」、「看來這就是為什麼租房子常遇到馬桶阻塞的原因」。也有人建議使用衛生紙吸取大部分湯汁再丟棄，或用湯汁凝固粉、貓砂、麵粉等物使湯汁結塊丟入垃圾桶等。

此外，據《健康2.0》報導，台灣家事達人陳映如曾詢問新北市環保局類似問題「泡麵等沒吃完的湯水廚餘，能不能倒馬桶」？新北市環保局給出否定答案，並指出，泡麵等湯水廚餘含大量油脂，如遇冷卻會硬化，進一步堆積殘留在馬桶管壁，容易引發水管堵塞甚至爆管，還有吸引蟑螂影響環境衛生之虞。

新北市環保局也提到，化糞池內微生物只有在適當環境才能消化，若環境太酸、太鹼或油脂太多，都能讓微生物消化分解變慢，或是死亡。

