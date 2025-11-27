泡麵湯沒喝完別倒馬桶 衛生局曝恐怖後果

泡麵是家中必備食品，民眾吃泡麵通常不會把湯喝完，不少人會將湯汁倒入廚房水槽或馬桶，不過新北環保局表示，湯汁不可倒馬桶，化糞池環境太酸、太鹹或太油，會導致微生物消化分解變慢；且湯汁的油脂冷卻後會硬化，堆積殘留在馬桶管壁導致堵塞；此外也可能引來蟑螂。

一名網友曾在Threads發文表示，在租屋處吃完麻辣湯、滷味或泡麵，不知道湯汁該怎麼處理，最後都直接倒入馬桶沖掉，他認為，「馬桶既然能沖我的屎尿，想必也能沖掉這些湯湯水水吧。」

話題引發討論，許多網友勸原PO別再這樣做，因為油脂進入管線，一旦凝結就可能讓馬桶堵塞；也有網友建議，可以先把湯汁冷凍，等垃圾車要來的時候再拿出去丟。

根據《健康2.0》報導，家事達人陳映如過去曾擔任新北市國小組公廁清掃學習講師，她當時請教新北市環保局，「泡麵等沒吃完的湯水廚餘，能不能倒馬桶？」答案是「不行」。

環保局說明原因，首先化糞池內微生物必須在適當環境下才能消化，如果環境太酸、太鹼或油脂太多，都會導致微生物消化分解變慢，甚至死亡；再來，泡麵等湯水廚餘含有大量油脂，油脂冷卻會硬化，堆積殘留在馬桶管壁，容易造成水管堵塞，嚴重甚至可能爆管；此外，油脂堵塞也可能引來蟑螂。

那喝剩的湯汁該如何處理？陳映如表示，可以倒入廚房流理台，不過要記得在排水孔加裝濾網；倒完後打開水龍頭溫水沖一段時間，避免油脂殘留在管壁；若剩餘的只有少量含油脂的湯汁，可以用報紙吸附後丟垃圾桶。

