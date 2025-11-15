泡麵神級吃法曝光！加1物「麵變更Q彈」 老饕狂推：吸油又防癌

生活中心／張尚辰報導

泡麵是台灣人很喜歡的美食之一，許多人會分享自己的獨家配方，可以讓泡麵更加美味。近日，就有一位網友分享，在泡麵中加「冰塊」不僅可以讓麵條變得更加Q彈，還可以降低湯頭的溫度，減少罹癌的風險。貼文發出後，引發熱議。

該網友昨（14）日在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」中發文，指出因為老婆比較怕燙，所以在泡完泡麵後，都會丟一兩顆冰塊讓湯降溫，他起初覺得很多此一舉，認為泡麵就應該吃熱騰騰的，直到有一次他跟著一起加了冰塊，發現麵條竟然變得更加Q彈美味，雖然湯頭會降一點溫度，但是入口仍是熱呼呼的，不會太冷，讓他覺得非常驚艷，推薦大家如果有機會一定要嘗試看看。

貼文發出後，不少網友紛紛留言，「通常麵條煮熟之後會丟冰塊冰鎮增加Q度」、「我煮的時候會放少點水，然後碗裡放冰塊，再把煮好的泡麵放下去」、「吃太燙，是食道癌重要因素」、「放1-2塊也可以很燙，我也是愛吃燙又怕燙，所以溫度會控制好」、「還會把表面的油凝固，不想吃太油，就可以撈掉」。

事實上，衛福部也曾說明，世界衛生組織已將超過攝氏65度的熱飲定為食道癌可能的致癌因子，當覺得食物燙口時，有可能達到傷害食道的溫度，所以請民眾務必注意食物入口時的溫度。

