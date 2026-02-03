泡麵鈉含量佔每日8成！營養師曝「醬包減半」妙招安心吃

近期氣溫驟降，泡麵成為民眾抗寒首選，但長年被貼上「不健康」標籤。衛生福利部桃園醫院營養科營養師陳綉文指出，泡麵關鍵在於吃法與搭配，掌握「少鹽、多菜、加蛋白質」原則，就能暖胃又顧健康。

陳綉文說明，市售泡麵的麵體依法禁止添加防腐劑，其能長期保存，主要是透過蒸煮後再油炸或乾燥脫水來降低含水量，並非仰賴化學添加物。真正需要注意的，是隨附的調味粉包與油包所帶來的高鈉與高油脂問題。

陳綉文指出，以常見的碗裝泡麵為例，一碗的鈉含量往往高達1500到2000毫克，幾乎已佔每日建議鈉攝取上限2400毫克的8成以上。若長期攝取過多鹽分，容易造成體內滲透壓升高，引發水腫，也會加重心血管與腎臟的負擔，對高血壓、心臟病或腎臟病患者更是一大隱憂。

陳綉文建議，與其直接沖泡，不如改用烹煮方式，並在鍋中加入當季蔬菜，例如高麗菜、青花菜或金針菇，增加膳食纖維與微量營養素，同時搭配雞蛋、瘦肉片或豆腐等蛋白質來源，讓原本單調的泡麵，變成營養較為均衡的一餐。

在調味方面，陳綉文提醒民眾「醬包不用全下」，調味粉與油包減半使用，就能大幅降低鈉與飽和脂肪的攝取量，吃的時候也盡量不要把湯喝光，因為多數鹽分都溶解在湯頭中。至於食用頻率，泡麵仍不建議成為日常正餐，最好控制在每月1到2次，餐後多補充水分，幫助身體代謝多餘的鈉。

陳綉文強調，只要掌握「少鹽、多菜、加蛋白質」的原則，多花幾分鐘烹煮、少放半包醬料，就能把原本的加工便利食品，轉化為一碗溫暖、安心、相對均衡的餐點，讓民眾在寒冷天氣中，既暖胃也顧健康。

