泡麵隱藏吃法！碗裡「加１物」麵條秒變Q彈可口，網友讚：用在雞肉上也好吃

現代人生活忙碌，泡麵成為許多上班族的便利選擇，而每個人都有自己獨特的享用方式。日前一名網友分享了妻子吃泡麵的特殊習慣，原本只是為了避免燙口而加入冰塊降溫，沒想到意外發現這個做法能讓麵條口感變得更加Q彈。這個看似奇特的吃法引發網友熱烈討論，不少人表示自己也有相同經驗，甚至分享更多泡麵小秘訣。

泡麵加冰塊讓口感升級

一名網友在臉書社團「泡麵俱樂部」發文分享，老婆因為怕燙，吃泡麵時總會在泡好後加入冰塊讓整碗降溫。他起初對這種做法感到不解，認為是多此一舉的行為，「泡麵不就要吃滾燙的嗎？」沒想到某次他也跟著嘗試加入冰塊後，竟意外發現麵條變得更加Q彈可口，讓他直呼「根本發現新天地」。



他也補充說明，雖然加冰塊會讓湯的溫度稍微降低，但入口時依然保持熱度，溫度剛好適中，建議廣大網友可以嘗試看看。

網友分享類似泡麵經驗

文章一發布就引起眾多網友共鳴，許多人分享自己的經驗，「通常麵條煮熟之後會丟冰塊冰鎮增加Q度」「我煮的時候會少放點水，然後碗裡放冰塊，再把煮好的泡麵放下去。１.吃太燙是食道癌２.不想等放涼」「我們台中有一攤生意好到爆的麻油雞，他們炒好的麻油雞就是加滿滿的冰塊降溫，雞肉很Q彈噢」「冰塊還會把表面的油凝固，不想吃太油，就可以撈掉」。

網友分享多元泡麵技巧

討論串中也出現許多網友分享其他泡麵製作秘訣，「先泡麵，麵泡軟後撈出泡冰水，原先的麵湯＋油包粉包，把麵放回去」「夏天平時泡麵熱水蓋過麵，等時間到再加冷水」「如果要麵條Q一點，熱水沖泡後再放進微波爐加熱一下，超好吃唷！」

▲煮好的麵條冰鎮後會變得較為Q彈。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

