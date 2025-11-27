泡麵「湯喝不完」別沖馬桶！環保局曝恐怖後果 專家揭正確做法

生活中心／彭淇昀報導

泡麵是不少家中必備的速食，但多數人吃完麵後往往剩下湯，常見做法是把湯倒進流理台或馬桶。不過，新北市環保局提醒，這樣處理恐怕會帶來麻煩，尤其是倒入馬桶更不可取。環保局指出，化糞池需要穩定的微生物環境來進行分解作業，若倒入過鹹、過酸或油脂含量高的湯汁，恐會破壞生態平衡，使分解速度變慢；另外，湯裡的油脂一旦冷卻凝固，也容易附著在馬桶管線，造成日後阻塞，甚至可能還會引來蟑螂。

泡麵的湯喝不完千萬別沖馬桶，環保局表示，油脂會在管壁累積，使水流變慢，嚴重時甚至可能造成爆管風險，且油污堆積也會吸引蟑螂等害蟲。（圖／資料照）

日前有網友在Threads上發文坦言，在租屋處吃麻辣湯、滷味或泡麵時，剩下的湯不知道怎麼丟，索性直接倒馬桶沖掉，並直覺認為「馬桶能沖掉排泄物，應該也能處理湯汁吧」。

話題隨即引發不少留言，許多網友提醒不要再用馬桶處理油湯，因為油脂一凝固就可能讓管線卡住；也有人建議，若量多，可以先將湯冷凍成固體，等垃圾車時間再丟棄。

家事達人陳映如曾擔任國小公廁清潔教學講師，當時也向新北環保局詢問過「泡麵湯水可不可以倒馬桶？」得到的答案同樣是「不行」。

環保局進一步解釋，化糞池中的微生物需要在適合的水質與酸鹼度下運作，若倒入大量鹽分、調味料或油脂，會使微生物活性下降甚至死亡；此外，泡麵湯中的油脂會在管壁累積，使水流變慢，嚴重時甚至可能造成爆管風險；而且油污堆積也會吸引蟑螂等害蟲，增加環境衛生問題。

至於該如何正確處理剩湯？陳映如建議，可以倒進流理台的排水口，但務必裝上濾網，並在倒完後以溫水沖洗一段時間，降低油脂附著的機會；若剩下的湯只是少量油水，則可用報紙吸附後再丟進一般垃圾。

