波交所：上周遠洋貨櫃運價市場續強

波羅的海交易所分析，過去一周，遠端貨櫃運價市場持續走強，主要東西向航線現貨運價持續堅挺。波羅的海交易所FBX核心指數較上周環比上漲九％。中國西海岸至美國航線（FBX1）上漲一一％，從一九三五美元升至二一四六美元。中國至北歐航線（FBX11）上漲一二％，從二四六七美元升至二七五五美元。中國至地中海航線（FBX13）漲幅最為顯著，從三三五七美元躍升至四○一三美元，增幅達二○％。

波交所分析，此輪漲勢表明，在嚴格的運力管控及持續實施選擇性空航策略支撐下，東西向運價在近期下跌後已趨穩並走強。亞洲區內航線則相對平穩，反映出季節性需求特徵及整體供需基本平衡。

從宏觀層面來看，全球貿易增長前景不明、高利率環境及謹慎消費需求仍對整體市場形成壓制。地緣政治風險依然是市場關注重點，尤其紅海航線問題及更廣泛的中東局勢。儘管多數班輪公司已針對需要調整為更長航線的網路佈局，但若局勢進一步升級，可能迅速收緊有效運力，並重新對即期運價形成上行壓力。

展望未來，短期運價走勢仍將高度依賴船公司運力管控力度及來自亞洲需求。整體前景處於微妙平衡。一方面基礎需求仍顯脆弱，另一方面船公司普遍不願大幅增加運力投放，這一定程度上限制了下行空間，使在運營或地緣政治擾動加劇情況下，市場存在短期波動加大的可能。

值得注意的是，中遠海運已宣布一項規模約七十億美元大型新造船計劃，涵蓋八十七艘貨櫃船、油輪、散貨船及多用途船。儘管交付周期將持續數年，但此次擴張凸顯長期船隊增長有望重新成為影響貨櫃市場的結構性因素。