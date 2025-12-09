波克夏主要投資經理人康姆斯跳槽摩根大通 任戴蒙顧問

（中央社奧瑪哈8日綜合外電報導）美國投資人巴菲特的公司波克夏海瑟威今天宣布，巴菲特之外的2位投資組合經理人之一康姆斯（Todd Combs）將離職。他將轉任摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）的特別顧問。

美聯社報導，康姆斯數年來還擔任波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）旗下汽車保險公司蓋可（Geico）的執行長，同時也擔任摩根大通（JP Morgan）董事達9年。他決定加入摩通後已辭去董事，並將協助戴蒙決定如何投資100億美元資金。

戴蒙表示：「康姆斯是我所認識最傑出的投資人和領袖之一，他伴隨我們這個時代最受尊敬且最成功的長期投資人巴菲特在投資管理上取得成功。」

波克夏今天還宣布，擔任財務長多年的漢伯（Mac Hamburg）在公司服務40年後將退休；其他人事消息包括設立法務長及零售與消費者業務經理人等新職位。

波克夏保險以外業務副董事長阿貝爾（Greg Abel）即將在明年1月接下巴菲特擔任長達60多年的執行長職位，因此正在打造他的團隊，如今卻傳出幾位重要人士離職或卸任的消息。

波克夏擁有價值3000多億美元（約新台幣9兆3400億元）的股票投資組合。阿貝爾將如何管理這些資產，波克夏未提供任何細節。

巴菲特去年表示，阿貝爾接任波克夏執行長後除了將管理旗下公司，最終也將由他負責挑選波克夏要投資的股票、尋找併購機會及決定子公司再投資方向。

然而，由於阿貝爾從未擔任過股票投資人，因此原本的計畫是由康姆斯和另1位投資組合經理人魏希勒（Ted Weschler）協助他管理波克夏的這類資產。

如今外界關注，魏希勒、波克夏保險業務副董事長詹恩（Ajit Jain）及波克夏眾多子公司的執行長是否會留下。基夫布魯耶特伍茲（Keefe, Bruyette and Woods，KBW）分析師席爾茲（Meyer Shields）表示，他預期未來幾個月波克夏還會有人事變動。（編譯：張正芊）1141209