波克夏新CEO阿貝爾年薪升至2500萬美元 遠超巴菲特

（中央社紐約6日綜合外電報導）波克夏海瑟威公司 （Berkshire Hathaway）今天表示，已將新任執行長阿貝爾（Greg Abel）的年薪提高至2500萬美元，遠高於其前任巴菲特40多年來所領取的每年10萬美元。

現年63歲的阿貝爾（Greg Abel）1月1日出任執行長，在這之前，他擔任副董事長長達8年，負責監督波克夏的非保險業務。

在此期間，他的薪酬由巴菲特（Warren Buffett）訂定，包括2024年的2100萬美元薪資、2023年的2000萬美元薪資，以及2022年的1600萬美元薪資加上300萬美元獎金。巴菲特也在2022年至2024年間，給予負責保險業務的副董事長詹恩（Ajit Jain）相同水準的報酬。阿貝爾與詹恩2025年的薪酬尚未對外揭露。

廣告 廣告

現年95歲的巴菲特掌舵波克夏海瑟威超過60年，他目前仍擔任波克夏董事長，也是全球最富有的人之一。

阿貝爾同時持有約1.71億美元的波克夏股票，並於2022年將其持有的波克夏海瑟威能源公司（Berkshire Hathaway Energy）1%股權，以8.7億美元出售給波克夏。（編譯：鄭詩韻）1150107