波克羅夫斯克瀕臨淪陷 俄軍不惜代價搶攻 專家：僅具象徵意義

〔編譯陳成良／綜合報導〕據美國有線電視新聞網(CNN)報導，在歷經21個月的血腥戰鬥後，俄羅斯軍隊似乎即將攻佔烏克蘭東部城市波克羅夫斯克(Pokrovsk，又譯紅軍城)。儘管基輔當局否認烏軍已遭包圍，但前線士兵形容戰場如煉獄般艱困，城市淪陷幾乎已不可避免。該市戰前人口約6萬，目前據信僅剩約1200名平民。

根據前線回報，一名烏克蘭營長向CNN透露：「我們幾乎被包圍了。」另一名士兵則描述了俄軍的人海戰術：「俄羅斯人常以三人小組推進，盤算著即使兩人被摧毀，仍有一人能抵達城內。」這種「犧牲式戰術」，印證了國際觀察家對俄軍高傷亡的評估。

根據研究機構評估，華府智庫「戰爭研究所」(ISW)分析師巴羅斯(George Barros)指出，波克羅夫斯克過去作為後勤樞紐的戰略價值，早已因烏軍轉移補給線而消失。他認為，普廷多次在公開場合提及該城，是將其視為「宣傳戰的關鍵」，意在營造「俄羅斯軍事勝利不可避免」的氛圍。

儘管戰略價值不再，前線烏軍士兵最擔憂的是，烏克蘭領導層可能為了政治考量而延遲下令撤退。一名士兵警告，這恐將重演巴赫姆特(Bakhmut)與阿夫迪夫卡(Avdiivka)因延遲撤退而導致烏軍傷亡慘重的悲劇。「我們將不得不從瓶頸中擠出去，你可以想見這種撤退將帶來多高的損失。」

