波力夢想店首次登場臺中 一起啟動夢想旅程

▲波力夢想店臺中登場。

【記者 陳顗喆／台中 報導】深受小朋友喜愛的《波力救援小英雄》IP正式進駐臺中！全新打造的 「波力夢想店」 將於2026年1月9日(五)起至2月22日(日)，在臺中中友百貨首次亮相，以「夢想啟航」為主題，結合主題拍照點及限定快閃店，打造專屬 3-6 歲小朋友的遊玩空間，邀請親子一起走進波力的世界，許下夢想、展開冒險。

限定快閃店登場，人氣周邊一次入手

波力夢想店同步推出限定快閃店，上架多款深受家長與小朋友喜愛的波力正版周邊商品，本次波力夢想快閃店還有限定商品：波力Ｔ恤、吊飾、爆米花、冰淇淋……等，包括韓國原裝進口玩具、公仔、生活用品、文具，應有盡有。現場還設有打卡牆與可愛場景，同時還可以與波力、安寶大型公仔合影留念，波力夢想店將成為親子過年期間出遊的必逛商店。

限時遊樂區，一大一小共同入場

波力夢想店同時設有遊樂區，提供小朋友最喜愛的球池、大型城堡溜滑梯，為全室內空間，現場遊樂區全面採用軟墊地材與專人管理，提供舒適、安全的兒童遊戲空間，是小朋友放電、家長拍照的最佳去處！

專屬臺中親子打造的夢想啟航計畫

目前「綠雷德感動玩」粉絲專頁正同步舉辦限時留言抽獎活動，只要依照活動規則完成指定留言與分享，就有機會抽中波力夢想店遊樂區免費入場名額，限量20組。更多活動資訊、期間限定活動及優惠將於粉絲專頁陸續公布，邀請臺中與中部地區的家庭一起參與，和波力一同出發，迎接全新的夢想旅程。

臺中展覽資訊：官方粉絲專頁：綠雷德感動玩https://www.facebook.com/readvisionco/?viewas=100000686899395

展覽期間：2026年1月9日(五) – 2026年2月22日(日)

中友百貨：臺中市北區三民路三段161號13樓－波力夢想店

營業時間：每周日-周四11:00-21:30、每周五-六11:00-22:00 (過年期間營業時間依中友百貨公司公告為主) 。 (圖／業者提供)