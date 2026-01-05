波動專殺散戶！今年不是順風車 群益急喊：快抱緊「4%神器」永保安康

財經中心／師瑞德報導

不想在2026年的投資市場「畢業」提早離場？投資人皮繃緊了！群益投信固定收益部主管林宗慧發出示警，雖然整體數據顯示經濟仍有「金髮姑娘」的溫和擴張機會，但千萬別以為今年是順風車。她強調，自2025年起市場已進入「新行情特徵」，波動性不再只是偶爾的小插曲，而是演變成幅度深且頻繁的常態。面對這輛隨時會甩人的「雲霄飛車」，若想持盈保泰，理解華府政策邏輯並抱緊「4%神器」，將是唯一的活路。

廣告 廣告

川普「商人執政」保選票 流動性成救命索

面對震盪劇烈的盤勢，林宗慧分析，背後操控方向盤的關鍵在於美國總統川普極為鮮明的「商人執政」風格。商人絕對不做賠本生意，川普眼下的核心目標非常明確，就是要在今年11月的期中選舉繳出亮眼成績單。為了確保選票，他必須讓金融市場維持足夠的流動性，來支撐股市與消費動能，這也是市場唯一的救命索。

林宗慧進一步觀察，川普為了選票已開始出招，政策主軸轉向「讓生活負擔得起」。例如去年底他簽署行政命令，暫停部分會加劇通膨的關稅，顯示他深知要在關稅手段與國內消費力之間取得平衡。因此，2026年的政策風險不在於緊縮，而在於政府將透過發債與財政刺激來維持熱度，投資人必須看懂這層「商人邏輯」才不會被甩下車。

Fed轉向「保就業」 降息理由竟是AI搶飯碗

除了川普，聯準會（Fed）的態度也攸關投資人到底是賺是賠？林宗慧引用最新CFO調查報告示警，企業高管將成本轉嫁給消費者的意願仍強，意味著通膨黏著度高，改善速度恐受阻。但為何聯準會仍有降息空間？關鍵在於就業市場出現了結構性疲軟，部分原因正是「AI對勞動力的替代效應」開始發酵。

「這給了聯準會最好的降息理由。」林宗慧強調，為了不讓AI搶飯碗導致失業潮失控，聯準會的政策天平已從單純抗通膨，大幅傾斜向「保就業」與「維護金融穩定」。即便通膨未如預期快速回落，聯準會仍將維持寬鬆基調，為搖搖欲墜的市場提供下檔支撐。

美債4%是「神器」 不想賠錢快抱緊

在波動專殺散戶的年代，到底該躲哪裡？林宗慧給出明確答案：鎖定美債殖利率。她分析，雖因美國財政部龐大發債需求，導致殖利率下降緩慢，預期將維持在4.0%至4.2%區間震盪。但這對投資人來說反而是天大的好消息，因為這正是上帝給的禮物。

她指出，目前的殖利率水準處於2008年以來的相對高點，具備極佳的收息價值與防禦功能，這就是對抗波動的「定海神針」。她強烈建議投資人，趁著現在4%區間的甜蜜買點分批佈局，將這檔「收息神器」納入投資組合，才能在2026年的大風大浪中永保安康。

群益投信示警，2026年波動專殺散戶，雖有「金髮姑娘」行情但震盪劇烈。川普為保選票將維持流動性，聯準會因AI衝擊就業轉向降息。林宗慧點出唯一活路：鎖定美債4%殖利率，現為極佳甜蜜點與定海神針，抱緊這「神器」才能持盈保泰。（圖／記者師瑞德攝影）

群益投信示警，2026年波動專殺散戶，雖有「金髮姑娘」行情但震盪劇烈。川普為保選票將維持流動性，聯準會因AI衝擊就業轉向降息。林宗慧點出唯一活路：鎖定美債4%殖利率，現為極佳甜蜜點與定海神針，抱緊這「神器」才能持盈保泰。（圖／記者師瑞德攝影）

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

3萬點只是前菜？郭哲榮狂賀台股大漲近800點 霸氣喊：今年上看3萬6

國產電動車價格破壞者！鴻華Bria 89.9萬起開賣 1萬元訂金掀搶購潮

台股寫下歷史新頁！盤中狂飆756點 強勢攻克3萬點整數大關

開盤／台股狂噴553點！3萬大關就在眼前 台積電衝1635元天價！

