波士尼亞安養中心大火 10人死亡20人受傷
夜色中可以看到猛烈的火舌從大樓的7樓竄出，濃煙也瀰漫整棟安養中心。這裡是波士尼亞赫塞哥維納聯邦位於東部的全國第3大城圖茲拉（Tuzla）。
除了第一時間趕到現場的消防隊緊急灌救、試圖控制火勢，還有更多警消與醫護人員，協助安養中心裡的老人家們撤離。據當地媒體報導，大約有20人受傷，除了部份老人，還有參與救災與協助撤離的警消醫護人員。
目擊者指出，火勢蔓延的5樓到7樓，住的都是行動不便的老人，可能是這場火災造成死傷的原因。
安養中心房客露莎卡吉奇說：「我住在3樓的301號房，當火災發生時我聽到有東西掉下來，我想呼叫櫃台人員但叫不到，然後我就看看窗外，發現有火焰落下。」
事發後，波赫聯邦政府高層紛紛對死難者表達哀悼。圖茲拉當地的醫學中心表示，倖存但送醫治療的患者當中，包含幾位有一氧化碳中毒現象，其中3人被送進加護病房。至於火災發生的原因，警方表示等確定火勢撲滅、火場安全後，才能進行詳細調查。
