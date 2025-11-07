波士頓市長吳弭成功連任 蔣萬安留言祝賀 期待更多合作

美國波士頓的華裔市長吳弭（右）於美國時間4日晚間成功連任，台北市長蔣萬安（左）也在吳弭的臉書留言祝賀，並期待兩市能持續延續友誼，在未來探索更多台北與波士頓的合作機會。（台北市政府提供／丁上程台北傳真）

美國波士頓的華裔市長吳弭於美國時間4日晚間成功連任，她也在臉書上發文表示「我們是冠軍之城，為每個人提供自由和家的燈塔....波士頓將繼續前進。」對此去年訪美時曾會晤吳弭的台北市長蔣萬安，也於貼文下方留言祝賀，並期待兩市能持續延續友誼，在未來探索更多台北與波士頓的合作機會。

在吳弭成功連任並於臉書發文慶祝後，蔣萬安也在貼文下方留言祝賀，除了恭喜吳弭成功連任外，也提到去年他率團訪美式，很高興能在波士頓與她會面，並交流了關於城市創新與永續發展的想法。「期待我們能延續這份友誼，並在未來探索台北與波士頓更多合作的可能」。

蔣萬安與吳弭的交情，除兩市從1996年起就是姐妹市外，蔣萬安去年訪美時，蔣萬安也拜會吳弭，兩人、兩市有相當多共同點。包括吳也跟蔣萬安都是三寶爸媽，見面時無話不談，甚至分享兩市的親子友善建設。

