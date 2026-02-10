波多黎各歌手超級盃表演 籲美洲大陸團結遭川普抨擊

璀璨煙火在加州利惠體育場綻放，西雅圖海鷹睽違多年再次登頂，奪下隊史第2座超級盃冠軍。海鷹展現銅牆鐵壁防守，全場對愛國者四分衛發動6次擒殺，並完成1次45碼的攔截達陣。不只防守亮眼，海鷹跑衛沃克三世全場狂衝135碼，成為1998年後，再度獲選最有價值球員的跑衛。

把美式足球場變成甘蔗田，表演過程中還出現真實求婚橋段，今年的中場表演由波多黎各饒舌歌手「壞痞兔」（Bad Bunny）擔綱，創下超級盃史上首度全程使用西班牙語演出的紀錄。

後續還有女神卡卡與瑞奇馬汀現身開唱，以及多位名人跨界出席驚喜助陣。表演尾聲，壞痞兔逐一呼喊美洲各國名稱，並由舞者揮舞各國國旗進場，呼籲拉丁裔族群與美洲大陸應更團結，充滿政治意涵的設計引發熱議。

墨西哥總統薜恩鮑姆表示，「他在超級盃上用西班牙語演唱，傳遞的訊息是團結美國、團結整個美洲大陸，這非常有趣。」

這場充滿拉丁元素的表演，也引發美國國內激烈的輿論大戰。美國總統川普在自家社群平台「真實社群」發文，怒轟這是史上最糟糕、最令人噁心的中場秀；他批評壞痞兔的歌詞讓人聽不懂，舞蹈動作更是不堪入目。不過拉丁美洲民眾對於中場表演，大多持正面看法表示歡迎。

智利民眾布拉沃表示，「我認為這很好，因為美國境內的拉丁裔文化需要被更多人看見，不僅僅在美國而已，同時也需要更關注與支持拉丁裔的權利。」

此外，美國保守派組織「美國轉折點」，也因為反對壞痞兔對移民政策的立場，特別在同時段，透過網路直播，由搖滾小子領軍的「全美中場表演」，格空打對台。「美國轉折點」是由遇刺身亡的右翼意見領袖柯克所創立，這場演出強調要宣揚美國文化和信仰。

