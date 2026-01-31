波希米亞混搭皮革馬甲 163braces吳朵芸化身海盜神鬼奇航

記者周毓洵／臺北報導

163braces吳朵芸《海螺記：造船計劃》巡迴演唱會昨（30）日晚間回航臺北，於Zepp New Taipei盛大收官。她以全新「海盜美學」造型登場，化身搖滾海盜船長，18世紀海盜元素結合波西米亞風格，馬甲、麂皮裙、皮革長外套與蕾絲褲襪層層堆疊，頹廢又華麗的視覺震撼全場，樂手們也全員換上海盜裝束，舞台宛如一艘巨型海盜船，樂迷狂讚根本是臺版《神鬼奇航》。

《海螺記：造船計劃》自去年從家鄉高雄啟航，陸續航向亞洲等城市，每一站內容皆不重複，象徵與歌迷一步步「造船」，逐站拼湊出完整巡演藍圖。此次回到臺北，不僅是巡演集大成，也成為這趟音樂航行的重要里程碑。

廣告 廣告

演唱會以刷電吉他強勢開場，163braces吳朵芸一口氣連唱「控制〉、「murmur」、「泥潭」，情緒層層推進；接著以口風琴為「鳥」營造懸疑氛圍，再坐上鋼琴演唱「不存在」，展現多樣音樂才華。她更大膽挑戰「一人分飾兩角」，在舞台上同時擔任歌手與MC，自如切換音樂與串場，臨場反應與幽默感讓全場笑聲不斷，展現創作歌手之外的綜藝魅力。

嘉賓驚喜邀請到「傻子與白痴」主唱蔡維澤，兩人合唱「沒有人回答的問題」、「在沒有答案的日子裡」，迷幻又溫柔的聲線讓歌迷聽得如癡如醉。演唱會尾聲，163braces 感性分享：「好開心這艘船快造完了，在很多挫敗和喪氣的時候，謝謝身邊的人一直告訴我，我一定可以。」她也笑說，雖然常情緒爆炸喊著「我受夠了」，但隔天想到大家的信任，又會告訴自己「那就再來一次吧！」最後在「寫一首歌」的歌聲中，《海螺記：造船計劃》於淚水與笑聲交織的夜晚畫下句點，也預告163braces吳朵芸將在2026年展開更多未知卻令人期待的音樂航線。

163braces吳朵芸以18世紀海盜結合波希米亞風格，皮革馬甲混搭造型驚艷全場，化身搖滾海盜船長。（形上娛樂提供）

163braces吳朵芸《海螺記：造船計劃》巡迴演唱會回航臺北，Zepp New Taipei 滿載航行能量。（形上娛樂提供）

嘉賓蔡維澤（右）驚喜現身合唱，迷幻溫柔歌聲讓歌迷聽得如癡如醉。（形上娛樂提供）