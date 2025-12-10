波折不斷 藍議員曝雙城論壇日期敲定12/27、28日登場

台北市長蔣萬安。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞]

今年台北、上海雙城論壇時間遲遲未定，波折不斷，有媒體今（10）日揭露，台北市長蔣萬安率團赴上海的時間點終於確定，將於12月27日、28日舉行。隨後，國民黨北市議員曾獻瑩也透過新聞稿透露，市府已敲定是這兩天，並指僅能安排在周末兩天一夜，直言反映出在政治壓力與輿論敏感度下，雙城交流的時程被迫大幅限縮，這是政治干擾下的結果。

曾獻瑩指出，雙城論壇近年時程屢受政治氛圍影響，近五年已有三次落在12月，今年更壓線排在年底，並被迫壓縮至週六、週日舉辦，形成相當不尋常的時間配置。況且，週末並非一般公務單位運作時間，許多機關可能正逢休假或無法呈現日常工作樣貌，意味著能參訪的項目勢必大受限，可觀察的城市治理成果也可能大幅縮減。

廣告 廣告

曾獻瑩說，參訪日期若安排在上班日，正值議會開議期間，市長跟局處首長無法到議會開會，容易被攻擊質疑看重上海過於台北市政，若是安排在週末六日，則又因絕大多數機關六、日不上班，造成交流參訪效果大打折扣，但又要努力讓象徵兩岸交流的雙城論壇不能中斷，進退兩難及政治干擾多重顧慮下，最後只能協調出這樣的時間，相當可惜。

曾獻瑩建議，北市未來可採行「雙城論壇 365」以「主論壇＋分論壇」的新模式進行，以更高頻率、更具主題性的交流方式，同時分散政治風險、提升交流彈性。讓各局處不再受限於一年一次的行程，而有充裕時間規劃深度參訪。

針對今年論壇聚焦「AI 與城市治理」主軸，曾獻瑩提到，台北擅長將 AI 技術導入市政管理，包括資料整合、決策分析與公共服務智慧化；上海則在 AI 產業應用上累積豐富經驗，擁有自駕公車、仿生機器等大型實驗場域。

曾獻瑩說，兩地發展路線不同、但具互補性，他期盼市府團隊把握交流機會，將上海在 AI 產業應用上的實作成果帶回台北，成為北士科 AI 廊帶布局的重要參考，加速推動城市的科技轉型與產業升級。

曾獻瑩強調，透過雙城論壇深化城市層級的務實交流，有助於促進共同進步並降低區域緊張。但若年年因政治壓力，造成時程被限縮、行程被壓縮，也不利於建立穩定的合作架構。他認為未來應以制度化、常態化的方式推動分論壇，使城市能在更適切的時間、以更充分的方式進行交流，持續透過和平交流為兩地市民創造更好的生活環境。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

發律師函真的要告媒體？ 國民黨：要求下架不實報導

就任滿3周年 蔣萬安最滿意政績：輝達、大巨蛋啟用、捷運六線齊發