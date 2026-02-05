波斯灣緊張升高之際 伊朗扣押2艘外籍油輪

為伊朗精銳革命衛隊(Revolutionary Guards)喉舌的塔斯尼姆通訊社(Tasnim News Agency)今天(5日)報導，革命衛隊以「走私燃料」為由，在波斯灣水域扣押2艘由外籍船員操作的油輪。

目前尚不清楚這2艘油輪懸掛的國旗，以及船員的國籍。

這起扣押事件發生之際，中東地區緊張局勢升高。華府在德黑蘭以致命手段回應反政府抗議後，派遣海軍艦隊前往該地區。

塔斯尼姆通訊社指出，「在2艘船上查獲超過100萬公升的走私燃料」，共有「15名外籍船員被移送司法機關」。

報導稱，革命衛隊是在波斯灣的法西島(Farsi Island)附近攔截這2艘油輪。

該通訊社補充說，這些油輪「已從事走私活動數個月」。伊斯蘭革命衛隊海軍在完成監控、攔截與情報行動後，鎖定這2艘船進行扣押。

伊朗當局經常鎖定其指控涉及非法貿易的油輪，行動範圍涵蓋波斯灣及荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)；荷莫茲海峽是全球石油與液化天然氣運輸的要道。

此次扣押是近月來一連串類似事件中的最新一起。

伊朗國內零售燃料價格為全球最低之一，使得將燃料走私至其他國家尤其有利可圖。