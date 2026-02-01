波斯灣緊張升高 哈米尼：美國若發動攻擊將演變成區域衝突

伊朗國營媒體週今天(1日)報導，在華府與德黑蘭緊張升高之際，伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)表示，若美國對伊朗發動攻擊，將演變成一場區域性衝突。

美國總統川普(Donald Trump)多次揚言，若伊朗不同意核協議或未能停止殺害示威者，美國將介入；在此背景下，美國已加強在中東的海軍部署。

哈米尼表示：「(川普)經常說他調派了軍艦…伊朗民族不會被這些事情嚇倒，伊朗人民也不會被這些威脅所動搖。」

他說：「我們不是挑釁的一方，也不想攻擊任何國家，但伊朗民族將對任何攻擊、騷擾我們的人予以強力回擊。」

隨著波斯灣緊張升高，德黑蘭與華府雙方仍釋出可能重啟談判的訊號，以期達成協議；伊朗方面表示，已準備好進行「公平」的談判，前提是不以限制其防衛能力為目的。

川普1月31日對記者表示，伊朗正「認真地與華府對話」。數小時前，伊朗最高國家安全官員拉里賈尼(Ali Larijani)在社群平台X上指出，相關談判的安排正在進行中。

川普並說：「我希望他們能談成一個可接受的結果。你可以透過談判達成一項令人滿意、且不包含核武的協議。」

美國海軍目前在該地區部署了6艘驅逐艦、1艘航空母艦，以及3艘濱海戰鬥艦(Littoral Combat Ship)。

伊朗去年12月底因經濟困境爆發大規模抗議浪潮，隨後演變為這個伊斯蘭共和國自1979年成立以來最嚴峻的政治挑戰，但示威行動在當局的血腥鎮壓後已趨於平息。

官方數據顯示，與示威相關的死亡人數為3,117人；但總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」(Human Rights Activist News Agency, HRANA)今天表示，已核實的死亡人數達6,713人。路透社無法獨立查證上述數字。