一波波冷氣團來襲 大溪月眉落羽松進入最佳觀賞季節

一波波大陸冷氣團來襲，讓大溪月眉濕地落羽松迅速轉黃變紅，景色如織宛若童話世界，目前也是最佳的賞松時段。(記者謝武雄攝)

〔記者謝武雄／桃園報導〕從去年底開始一波波大陸冷氣團來襲，也讓大溪月眉濕地落羽松迅速轉黃變紅，景色如織宛若童話世界，目前也是最佳的賞松時段，水務局預估到月底都能維持這樣的景象，但若天氣回暖又下雨，變黃轉紅的落羽松可能會枯萎，賞松還是有變數，也建議民眾趁目前最漂亮的時段，利用平常日前往打卡拍照，也可以避開週六日人潮，提升旅遊品質。

水務局河岸地工程管理科長王瀚逸表示，月眉人工濕地有2個停車場，第一停車場位於大溪消防隊旁，第二停車場在月湖路上，距離落羽松林約300公尺，至於落羽松林旁的是多功能停車場，是體育局極限運動公園附設停車場，只能停放20多輛轎車，鑑於多功能停車場停車不易，目前水務局整理第二停車場旁河川用地，停車位從280個增至560個，民眾可多加利用，若假日或過年期間第二停車場車位已滿，屆時車輛管制進入園區，可改停「橋頭停車場」，步行經大溪橋前往月眉人工濕地。

廣告 廣告

一波波大陸冷氣團來襲，讓大溪月眉濕地落羽松迅速轉黃變紅，景色如織宛若童話世界，目前也是最佳的賞松時段。(記者謝武雄攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

賣簡體字作業袋遭炎上！小北百貨發聲回應 網讚：了不起負責！

18縣市低溫特報！各地恐跌破10度 另波大陸冷氣團將接力來襲

冷！氣象專家：明起至週六西部日夜溫差最大

相隔8年！阿里山清晨飄雪20分鐘 遊客驚喜大喊「下雪了」

