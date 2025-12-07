波波蓁揪10年閨蜜黃小米壯膽斜槓！ 花10萬買器材還沒回本

陳又榕（左）與黃小米在錄音室默契十足。（陳又榕、黃小米提供）

8點檔演員、人氣網紅陳又榕（波波蓁）近年積極開創斜槓人生，除了深耕戲劇與健身領域，更與相識10多年的閨蜜、美妝生活風格YouTuber黃小米（Mii）共同主持 Podcast 節目《小週末開Pod》。節目上線至今不到30集，不僅單集收聽數突破20萬大關，頻道追蹤數也將破萬。陳又榕在亮眼成績背後，卻坦言面對「主持人」這個新角色時，承受了巨大的挑戰與壓力。

《小週末開Pod》兩位主持人以「10幾年的真實閨蜜關係」為基底，真誠分享自我探索、情緒整理與女性成長等核心主題。陳又榕透露，她本身是Podcast的重度使用者，經常從深度對談中獲得力量，因此心中期許自己有朝一日也能成為一位能帶給別人力量、收放自如的主持人。她認為「年紀不小了，現在不做以後會越來越膽小」，於是一下定決心就開始行動。

陳又榕（上）與黃小米在錄音室默契十足。（陳又榕、黃小米提供）

陳又榕（左）與黃小米是10多年閨蜜。（陳又榕、黃小米提供）

她首先找來10幾年前一同以部落客身分出道的超級好友黃小米壯膽。儘管黃小米原本因行程繁忙且帶點「社恐」而有所猶豫，但陳又榕「先斬後奏」，一口氣買齊所有器材到黃小米面前，這份決心也讓黃小米決定突破舒適圈，兩人攜手開啟了這段挑戰。

從演員跨界到主持人，陳又榕認為兩者是「完全不一樣的挑戰，對我來說都很不容易」。主持是她從來沒有挑戰過的角色，來賓才是節目中的主角。她覺得要想著如何讓今天這位來賓表現出最大的特色，或是讓人透過她的主持、訪問，更了解他、甚至挖掘出他平時比較不被認識的那一面，是很有挑戰的。

陳又榕平時熱愛運動，現在投入錄製《小週末開Pod》。（陳又榕、黃小米提供）

面對不熟悉的領域，陳又榕坦承曾遭遇挫折，她心有戚戚地說：「我們也被批評過，說真的滿自責的，沒有把來賓訪問好的壓力真的很大。」 但她也強調當初並非沒想過這份工作會如此困難，經過調適後，她期許自己能在主持工作中學習更多、找到擅長的地方，並從中獲得成就感。

儘管初期投入了近10萬元的器材費用，且目前單集製作成本約為2萬元，節目尚未回收，但《小週末開Pod》上線不到30集，即創下單集突破20萬收聽、頻道追蹤即將破萬的佳績，成為許多女性聽眾「每週固定等待的心理補給」。兩位主持人希望讓聽眾在輕鬆的對話中，找到共鳴與「重新喜歡自己的力量」。

