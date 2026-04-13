波灣地區石化業遭破壞…台化示警 缺料到年底
美伊談判破局、中東衝突升溫，石化原料供應不穩的狀況短期難緩解。台化（1326）表示，美伊戰事下波灣地區石化業遭破壞，預計缺料情況將延續到年底。
台塑（1301）也指出，中東約有72處油氣田、煉油廠及天然氣等設施受損，即使美伊戰爭結束，能源及石化原料供應仍吃緊，有利亞洲石化業提早復甦。
石化原料供應吃緊，台塑化（6505）、台塑、台化相繼於上月宣布將啟動不可抗力（Force Majeure）。步入4月，在中東戰事未見降溫、煉油與石化設施受損影響延續下，業內認為，上游供應短缺問題短期內難以緩解。
台化近日表示，美伊戰事何時結束無法預測，荷莫茲海峽仍被封鎖，波灣國家石油化工業均受到不同程度的破壞，供應能力將大受影響，預期供料短缺情況將延續到年底。由於目前美以伊衝突持續，油價波動非常大，後勢變化難以預料。第2季以尋找料源為第一優先，設法維持機組穩定運行。若無替代料源者，則安排歲修，待上游供料提升後，可立即拉高機組開動率，擴大投入有獲利的市場。
台塑表示，中東各國受損的煉油及石化設施，短期無法恢復生產，其中主要停產石化產品包括聚乙烯（PE）2,100萬噸/年，以及聚丙烯（PP）800萬噸/年，短期內可能無法恢復生產，石化產品價格可望維持高檔。
此外，台塑化則表示，5、6月原料採購能見度仍不明朗。台塑化日前指出，3月受供應商因素影響，已有13.4萬噸輕油無法按計畫交運，導致烯烴三廠於3月24日被迫關停，目前僅維持一套乙烯廠運轉。此外，荷莫茲海峽物流受阻，導致中東原油交運延宕，該公司煉廠操作率已進一步下修至四成，石化產能利用率則僅剩三成。
展望4月，台塑化指出，因美伊衝突，荷莫茲海峽物流受阻，導致中東原油、輕油交運延宕，4月煉油廠煉量下修至每日23萬桶，輕裂廠僅能維持一套運轉，產能利用率32%，5、6月將視實際採購及交運情況而調整。 隨著原料採購成本攀升、國內負擔沉重，至5、6月原料採購能見度依舊不明，儘管已啟動分散料源採購，但在美伊衝突未歇下，原料成本已大幅墊高。
南亞（1303）則表示，原油運輸受阻、原料供應趨緊，該公司持續依原料行情、上游供料情況及庫存量，以短單、少量方式接單，降低整體產業鏈衝擊及維持運作順暢。
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