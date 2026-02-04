波灣戰雲密布 美軍擊落伊朗無人機 川普：他們不想再嚐「午夜重錘」

波斯灣緊張局勢3日升高，美國海軍擊落一架朝航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）飛去的伊朗無人機，另有一艘懸掛美國國旗的船隻加速駛離，避開伊朗武裝砲艇試圖逼停的行動。

華爾街日報報導，相關事件始於「林肯號」航行至距離伊朗南部海岸約800公里處。負責監督中東地區的美國中央司令部（CENTCOM）發言人霍金斯上校表示，一架伊朗「見證者-139型」（Shahed-139）無人機隨後出現，並「不必要地朝艦艇機動飛行」。

霍金斯表示，即便美軍已採取「降溫措施」，該架無人機仍持續朝航母飛行，隨後由一架自「林肯號」起飛的F-35C戰機擊落。

The Iranian state-run Tasnim News Agency, which is affiliated with the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), confirms that loss of a Shahed-129 Surveillance Drone earlier today over the Arabian Sea, stating that the reason for the loss is “under investigation,” but that the… pic.twitter.com/3BDjHliVmq— OSINTdefender (@sentdefender) February 3, 2026

他指出，數小時後，2艘伊朗革命衛隊（IRGC）快艇與一架伊朗「莫哈傑爾型」（Mohajer）無人機高速接近一艘懸掛美國國旗的油輪，並透過無線電發出威脅，企圖登船並扣押該油輪。一艘美軍驅逐艦在空中支援下護送油輪安全離開。另有知情人士指出，伊朗稍晚又派出一架無人機對「林肯號」進行監視，但保持距離，並未構成威脅；上述事件均未造成任何損害或人員傷亡。

目前尚不清楚，為何伊朗在美國持續向中東集結空中戰力、戰艦與飛彈防禦系統之際，仍選擇採取更具攻擊性的姿態；但這些行動可能破壞區域強權小心翼翼推動美國與伊朗重返談判，並試圖避免這場可能迅速失控的戰爭。

進一步加劇緊張的是，知情人士透露，伊朗官員警告，可能退出原訂於6日在土耳其舉行、由美國特使威魏科夫與川普女婿庫許納參與的談判。伊朗據報已對在土耳其舉行會談的安排踩煞車，並主張將談判地點改至阿曼，同時要求全面重塑談判形式，拒絕原本規劃的廣泛討論議程。

不過，美國總統川普稍早在白宮橢圓辦公室回應媒體提問時表示，目前正與伊朗進行談判，並稱對方不希望再出現一次「午夜重錘」行動。「午夜重錘」就是去年6月美軍攻擊伊朗核設施的行動代號。

根據新聞畫面，川普說：「他們現在全力應對，但也在談判。他們想做點什麼，我們就看看是否真的會有結果。他們之前其實有機會可以做點什麼，但沒有成，於是我們就發動了『午夜重錘』。我不認為他們想讓這種事情再發生一次，但他們確實想談。我們現在正和他們談，沒錯。」

President Donald J. Trump told reporters earlier during an event in the Oval Office that negotiations are ongoing with Iran and that they do not want another Midnight Hammer. “They're all over it, but they are negotiating. They'd like to do something, and we'll see if something… pic.twitter.com/IQbbfBp9nI— OSINTdefender (@sentdefender) February 3, 2026

