波灣金融三角成形 中東吸引全球投資者湧入

中東正掀起一場金融新革命，去年在杜拜掛牌就引爆認購熱潮的連鎖超市品牌，不只以家族企業上市翻開新篇章，也象徵中東企業集體走向國際舞台。中東三大金融市場相互競爭，打造完整金融生態系，石油之外的經濟引擎正在全速啟動。

去年掛牌上市即掀起暴風等級的認購熱潮，中東連鎖超市品牌成為杜拜金融市場最受矚目的新成員。品牌上市不僅創下亮眼成績，也被視為中東家族企業轉型的重要里程碑。中東連鎖超市集團執行長庫瑪爾指出，企業能成功關鍵在於規模優勢，透過大量採購並在自有工廠預先包裝，不僅壓低成本，也同時為消費者與農民創造價值。

目前該連鎖超市在阿聯、沙烏地阿拉伯與阿曼已設有八十間分店，但企業下一步並非持續深耕中東，而是將觸角伸向東南亞市場。庫瑪爾直言，希望打造超越中東的國際品牌，菲律賓將成為進軍海外市場的第一站。

這場上市行動，對品牌而言不只是企業擴張，更象徵中東家族企業集體邁向資本市場的重要分水嶺。庫瑪爾認為，對阿聯乃至整個中東的家族企業來說，理想狀態是走出家族框架，進入公開市場，展現能為股東與利害關係人創造的長期價值。

此次品牌釋出百分之二十五股份公開上市，超額認購倍數高達六十四倍。投資人看中的不只是企業本身，更是中東金融市場快速成形的新氣象。阿布達比國際金融中心執行長布魯西表示，阿布達比全球市場的最大特色，在於採用英國普通法制度，提供投資人高度自由與資金流動性，這也是吸引國際資本的重要原因。

從全球金融中心指數來看，利雅德排名第六十七，阿布達比躍升至第二十八，杜拜則穩居全球第十一名。中東金融三角的競逐，已逐漸成為全球市場關注的焦點。布魯西強調，IPO熱潮只是起點，真正的關鍵在於打造完整而穩定的金融生態系。除了金融市場，波灣國家在全球貿易與供應鏈上也展現新優勢。平均關稅約為一成，再加上新貿易路線與快速豁免機制，使關稅衝擊相對溫和。

科威特物流巨頭執行長阿爾薩雷指出，波灣地區不僅是物流樞紐，更重要的是提供高度確定性與透明度。從開放性、資金流動性，到永續發展與能源轉型，這些條件都吸引大量投資湧入，使波灣地區宛如一座投資堡壘。也因此，即便面對全球經濟波動，中東物流企業不但沒有放慢腳步，反而選擇加碼投資。阿爾薩雷透露，近期以三千五百萬美元收購美國 G2 公司，將大幅推動航空地面服務業務在美國的布局。

從石油到金融，中東正展現前所未見的金融韌性與企圖心。這片曾以能源打造現代化城市的沙漠，如今正以資本與制度為基礎，開創波灣經濟的新引擎。

