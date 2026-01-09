波特蘭驚傳槍響！美聯邦探員攔截跨國黑幫「阿拉瓜火車」 車上男女中彈送醫

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

根據ABC新聞報導，美國聯邦探員昨（8）日在波特蘭執行攔截行動，車上的人據稱與跨國黑幫「阿拉瓜火車」有關，過程駕駛企圖衝撞執法人員，其中一名探員開槍自衛，中彈男子事後被送往醫院，目前傷勢不明。

美國聯邦探員昨（8）日在波特蘭執行攔截行動傷及2人，引發民眾關切。（圖／美聯社）

國土安全部透過聲明表示，當時探員有表明身分，但駕駛卻把車輛當作武器，企圖衝撞執法人員，其中一名探員開槍自衛，駕駛隨即載著乘客逃離現場，2人逃往3英里外的地方，中彈男子撥電話求救。波特蘭警方表示，當趕到現場時，發現2人有明顯槍傷，立即進行止血並呼叫醫護人員，事後被送往醫院搶救。

廣告 廣告

波特蘭警察局長戴伊（Bob Day）表示：「我們理解在明尼阿波利斯槍擊案後，許多人仍然情緒激動並緊張。但懇請社區保持冷靜，我們正在了解更多情況」



波特蘭市長威爾遜（Keith Wilson）指出，這起事件令人深感不安：「波特蘭不會以暴制暴」，將會以清晰、團結和對正義的承諾來做出回應。威爾遜也呼籲美國移民和海關執法局（ICE）在波特蘭停止所有行動，直到調查全面完成為止。

更多FTNN新聞網報導

熊闖民宅釀13死！日本警察廳急下令：可用步槍射殺

川普政府評估每人最高10萬美元補助 「邀」格陵蘭加入美國

大阪通天閣旁驚傳大火！緊急出動30輛消防車 濃煙狂竄畫面曝

