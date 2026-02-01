波瑟沙植善農場捐茶樹精油 守護安寧病患

一份源自感恩與愛的心意，從嘉義基督教醫院延續到苗栗醫院。由「波瑟沙植善農場」主人甘晨銘先生所發起的精油捐贈行動，跨越縣市，將滿載善念的茶樹精油送抵衛生福利部苗栗醫院安寧病房，為病患、家屬與醫療團隊注入溫暖與支持。

「波瑟沙植善農場」最初是甘晨銘先生為了照顧罹癌母親健康而開闢。其母親生前曾於嘉義基督教醫院安寧病房接受照護，醫療團隊以專業且富有人性溫度的陪伴，讓家屬在陪伴親人走過生命最後旅程時，深刻感受到尊重與安心。基於這份感動，甘先生發願捐贈天然茶樹精油予全台各醫院安寧病房，盼將被照顧的溫暖持續傳遞，成為更多家庭的支持力量。此次捐贈予衛福部苗栗醫院安寧病房的物資，包括茶樹精油40瓶、沐浴露5瓶及擴香儀1台。甘晨銘先生表示，希望透過有機、天然植物精油的自然香氣，作為非藥物性的輔助照護方式之一，協助病人於住院期間舒緩情緒、放鬆身心，營造更溫和且具尊嚴的照護環境（見圖）。

本次波瑟沙植善農場捐贈相關物資，未來將在臨床評估適合且有需求時，免費提供予安寧個案使用，作為照護支持的一環，讓病人在生命後段仍能感受到被重視與被陪伴。