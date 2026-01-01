波羅的海哨兵首例 芬蘭扣涉損害電纜船

記者潘紀加／綜合報導

軍聞網站「The War Zone」報導，位於波羅的海芬蘭灣、連接芬蘭首都赫爾辛基與愛沙尼亞首都塔林的海底電信電纜，去年12月31日發生不明原因損壞，芬蘭當局已查扣涉嫌損害電纜的船隻，並對事件展開深入調查，這也成為北約啟動「波羅的海哨兵」行動以來首起類似事件。

芬蘭邊境管理局表示，這條長約40哩（約64公里）、隸屬於芬蘭電信集團「Elisa」的海底電信電纜，受損部分位在愛沙尼亞專屬經濟區（EEZ）內。為此，芬蘭海岸防衛隊在芬蘭專屬經濟區水域，扣押1艘懸掛聖文森及格瑞那丁旗幟、處於下錨狀態的可疑貨輪「菲茨堡號」（Fitburg），並將其護送至芬蘭領海靠泊與實施登檢，檢查錨鍊等裝備。

多項毀損罪嫌 移交警方偵辦

報導引述船舶追蹤網站資訊，指「菲茨堡號」由土耳其「Albros Shipping & Trading」公司營運，原定自俄國聖彼得堡前往以色列北部港口海法。目前芬蘭海防單位已將這起案件移交警方，正以「加重毀損、加重毀損未遂及加重干擾電信」罪嫌進行追查。

報導說，這是自北約去年1月啟動「波羅的海哨兵」行動以來，首起疑似海底電纜破壞事件，而芬蘭灣緊鄰芬蘭、愛沙尼亞和俄羅斯，深具戰略重要性，加上近年波海能源及通訊基礎設施屢次遭受不明原因破壞，專家認為這恐是俄羅斯「混合戰」的一部分。對此，芬蘭總統史塔布強調，該國已準備好應對各式安全挑戰，將視情況做出必要回應。

芬蘭海防單位在專屬經濟區內查扣可疑貨輪（上），疑涉最新波海海纜破壞事件。（達志影像／路透社）

芬蘭當局矢言與各方夥伴持續合作，維護區域水下基建安全。（達志影像／美聯社）