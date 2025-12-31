波羅的海水下電纜又被拖斷 芬蘭登船調查可疑船隻

2024年涉嫌扯斷波羅的海兩條海底通信纜線的中國貨輪伊鵬3號。路透社



在2025年最後一天，自俄烏戰爭爆發以來就陷入高度緊張狀態的歐洲波羅的海，再度傳出關鍵的海底電纜遭到損壞斷線的狀況。芬蘭警方表示，他們已經登上涉嫌拖斷電纜的船隻進行調查。

事件發生在週三（31日）當地時間上午，由芬蘭Elisa電信所營運，連接芬蘭首都赫爾辛基與愛沙尼亞首都塔林的海底電纜，訊號斷絕。

芬蘭警方表示，海纜受損的位置在愛沙尼亞的專屬經濟海域之內。芬蘭邊境巡防隊已經在現場登上一艘船隻，這艘船在經過海纜斷裂處時放下船錨。

芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）在社群平台X發文說，芬蘭當局已經在檢視懷疑導致電纜受損的船隻，他說：「芬蘭準備好迎接各種的安全挑戰，我們將會採取必要反應措施。」

歐美情報機構與政府近年來已屢次警告，俄國正在對支持烏克蘭的歐洲各國進行「複合戰爭」，包括各種破壞關鍵基礎設施、攻擊兵工廠與彈藥庫等行為。

