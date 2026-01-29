波若威再被列為注意股 去年12月EPS 2.32元

▲波若威（3163）今（29）日公告2025年12月自結財報，每股純益2.32元。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 波若威（3163）今（29）日公告2025年12月自結財報，每股純益2.32元，單月獲利表現逼近今年第3季的2.78元水準，營運表現相當亮眼。

波若威公告2025年12月自結財報，單月合併營收為新台幣2.23億元、年增34％，稅前淨利1.95億元、年增46％，歸屬母公司稅後淨利年增35％至1.87億元，每股純益2.32元，獲利表現已經將近去年第3季的2.78元。

不過波若威近期才從結束處置股，然出關不到2日，又再度被主管機關列為注意股。

廣告 廣告

根據櫃買中心公告，波若威因最近六個營業日累積最後成交價漲幅達23.73%，且最近6個營業日起迄兩個營業日最後成交價價差達新臺幣100.5元。此外當日本益比為90.76、股價淨值比為13.35，且為其所屬產業類別股價淨值比之2.62倍、當日週轉率達19.26%，因此遭列注意股。

波若威股價今日上漲1.29％至472.5元，股價創下歷史新高價位，且近三個交易日內達到兩次漲停，累計三個交易日漲幅達22.4％。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

創意去年每股純益28.13元創新高、擬配息20元 法人按讚後市表現

黃仁勳今晚吃這個！位於敦化北路中餐廳「榕居」 特色餐點看過來

不只黃仁勳訪台！美光總裁會面賴總統 收購力積電銅鑼廠後首會談