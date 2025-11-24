《波茲坦公告》與日本戰後法律地位：同盟國駐軍權誤解的成因與國際法分析／魯云湘
魯云湘（亞太安全與戰略研究人員）
近期網路上反覆流傳一張將日本分為中、美、英、蘇四區佔領的地圖，並聲稱依據 1945 年《波茲坦公告》，中國或蘇聯在戰後理論上享有駐日權限。這類圖像常被誤認為盟軍既定安排，甚至被延伸為「戰勝國至今仍可干預日本」的論點。
然而，依國際法文本、戰後條約制度、盟軍佔領史與日本主權恢復的演變觀察，這些看法多屬誤解。本文將釐清《波茲坦公告》的法律性質、戰後日本佔領架構、同盟國是否具駐軍權限，以及北方四島問題的真實面貌，以還原可查證的戰後秩序。這些歷史框架至今依然穩固，儘管地緣政治緊張加劇，但二戰同盟國在日本的軍事權利並無實質變化，聯合國敵國條款雖未廢除，卻不賦予任何額外駐軍權限。
一、《波茲坦公告》不是條約，也沒有規定分區佔領日本
首要需先釐清，《波茲坦公告》並非國際條約，而是美國、英國與中華民國針對日本投降所發布的政策性宣言。其要求內容包含解除軍備、民主化、戰犯法辦及日本領土範圍（第 8 點），全文並未提及分區佔領、駐軍權限、各國治理區劃，或戰勝國在日本領土的永久權利等相關條款。
因此，任何將《波茲坦公告》與中國或蘇聯駐軍日本連結的說法，都不符合公告文本，純屬後人誤讀或網路謠傳。這份公告的解釋至今維持原貌，無新國際法判例改變其作為政策宣言的地位。
二、網路常見的分區佔領地圖，其實是未被採用的美國內部討論稿
1945 年，美國內部確曾討論仿德國模式分區佔領日本，構想由美、英、中、蘇分別負責不同島嶼。然而，此方案從未被盟軍正式採納，也未寫入任何國際文件。最終，日本實施由美國主導的「單一佔領區制度」，名義上雖為「盟軍佔領」，但實際上是由美國主導的單一佔領架構，所有佔領權與改革指令均集中於駐日盟軍總司令部（GHQ，1945 年 –1952 年）。
在該架構下，英聯邦（主要是澳洲）曾派遣「英聯邦佔領軍」（BCOF），但規模有限，中華民國未派遣佔領軍，蘇聯行動則限於北方島嶼。有鑒於此，網路流傳的分區圖僅為廢棄草案，並非歷史事實，這一點在當代歷史研究中早已確認，並無新證據推翻。
三、1951《舊金山和約》：正式終結盟軍佔領，也是界定日本地位的唯一法律基礎
真正決定日本戰後地位的是 1951 年《舊金山和約》。該條約結束戰爭狀態，讓日本於 1952 年恢復主權，盟軍佔領權完全終止，且條文中未賦予任何戰勝國永久駐軍權。其中，第 1 條終止日本戰爭狀態，第 2 條規範領土放棄，第 6 條與第 23 條則處理戰後佔領與條約生效基礎。
值得注意的是，中華民國與蘇聯均未參與簽署，中華人民共和國亦未受邀。這雖反映了冷戰格局，但也意味著非簽署國，無法依二戰結果主張在日本的軍事權限。儘管日本近年積極爭取聯合國安理會常任理事國席位，因而屢遭中國大陸反對，但這僅屬政治角力，並不影響既有的戰後法律框架。
四、今日日本唯一合法的駐軍：美國，是基於美日雙邊條約，而非《波茲坦公告》
日本今日唯一允許的外國軍隊駐留，基於 1960 年的《日美相互合作及安全保障條約》與駐日美軍地位協定。這兩份文件是在日本主權完全恢復後，由日本自主政府簽署並經國會批准。因此，中國（不論臺北或北京）、俄羅斯、英法等國均無權駐軍日本，美國是唯一合法駐軍國家，且純粹基於現代條約而非戰勝國權力。
戰勝國佔領權於 1952 年終止後，美日同盟成為日本唯一的軍事基石。在主權恢復後的數十年間，美日同盟持續加強深化，從冷戰初期的軍事合作，發展到今日涵蓋軍事、科技、供應鏈與經濟安全的全面合作架構（如10 月簽署關稅、稀土等領域協定，日本承諾將國防預算提高至 GDP 2% 的目標等）。
五、北方四島爭端：不是同盟國駐軍特權，而是無終戰條約的例外狀況
有些讀者或許疑問：既然二戰同盟國並無日本駐軍權，那蘇聯（即俄羅斯）又是如何控制北方四島（南千島群島）？
其原因在於，北方四島的地位並非源自《波茲坦公告》授權，而是終戰過程中未能完成的條約安排所留下的例外情況。在《舊金山和約》中，四島並未被確認為日本本土領土，同時日蘇雙方也未在 1951 年達成主和條約，使蘇聯以軍事佔領取得的既成事實持續至今。該和約雖要求日本放棄千島群島，但未指明最終主權受讓方，而蘇聯又並非簽署國，致使其占領缺乏完整的條約合法性。
換言之，這是未完成的終戰安排遺留的搖擺地帶，而非戰勝國的特權。時至今日，爭端仍未解決，俄羅斯堅持只有日本放棄反俄立場才可能談判，並在相關海域頻繁進行軍演；同時，自 2022 年起中止日俄漁業合作協定，並嚴格限制日本船隻接近。日本政府雖維持解決主權問題的立場，但地緣政治緊張加劇，突顯這一例外狀況的持續性。
六、為何同盟國無權駐日本？真正原因來自三個法律斷點
綜合 1945 年至 1952 年的法律變化，二戰同盟國在日本不具駐軍權的脈絡清晰可見。其一，佔領體系為美軍單一指揮，而非多國共治。其二，《舊金山和約》生效後，日本恢復主權，戰勝國的軍事權終止，駐軍權不再有國際法基礎。其三，1952 年後，日本僅與美國締結軍事同盟條約，其餘同盟國未獲授權。
因此，除了美國基於雙邊條約外，今日世界上沒有任何文件賦予同盟國駐軍日本的合法性。這三個斷點至今未變，儘管全球危機加劇，如 G20 呼籲和平解決爭端，但同盟國的軍事權利框架依然維持原狀。
綜上所述，《波茲坦公告》雖是日本戰敗的歷史起點，但在國際法上僅屬政策宣言，絕非今日駐軍權限的法源；網傳的「同盟國分區佔領圖」更僅是未被採用的廢棄草案。真正奠定日本今日主權地位與安全架構的基石，實為 1951 年的《舊金山和約》與 1960 年的《美日安保條約》。
釐清此一法理脈絡，便能看透歷史的迷霧：戰勝國的權力並非永恆，戰後秩序也早已透過後續條約完成重塑，而非永遠停滯在 1945 年。面對當前地緣政治的新考驗，唯有基於條約事實而非網路謠傳的歷史認知，才能提供穩定的判斷基礎。
歷史秩序的基礎從不建立在臆測，而是建立在條約、文本與可驗證的事實之上。（圖／作者提供）
