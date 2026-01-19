波蘭倉庫大火非人為縱火！電動滑板車「電池自燃」釀禍

波蘭大波蘭省（Greater Poland）城鎮「塔爾諾沃波德格內」（Tarnowo Podgórne）發生倉庫大火。（圖／翻攝自Facebook／KW PSP Poznań）

波蘭大波蘭省（Greater Poland）城鎮「塔爾諾沃波德格內」（Tarnowo Podgórne）日前發生倉庫大火。負責偵辦此案的檢方已扣押並分析倉庫內部長達數十小時的監視器畫面，而關鍵影像也首度對外曝光。畫面清楚顯示，1批靜置於倉庫內的紙箱突然起火，周圍並無任何人員接近，排除了第3方人為縱火的可能。

綜合波蘭媒體報導，主辦檢察官皮耶加特（Marek Piegat）在接受《TVN24》訪問時指出，起火的正是16箱裝有電動滑板車電池的貨物，總重量高達342公斤。這批電池在運送後被存放於倉庫內，並在毫無外力介入的情況下自行引燃。這一發現也與消防鑑定專家的初步結論一致，確認火源來自含電池的貨物本身。

廣告 廣告

調查人員強調，監視器錄影顯示，貨物在火災發生前已放置相當長一段時間，期間並無任何異常接觸行為。究竟是什麼原因導致電池突然起火，仍是調查核心。檢方目前不排除貨物曾遭受機械性損壞，但尚未掌握確切證據，因此將全面追查整個物流運輸流程，從貨物包裝、在德國境內裝載，到最終運抵波蘭的每個環節。

除了實體證據，運輸文件也是檢方關注重點。初步檢視顯示，這批電池在運送文件中有被正確標示，但檢方仍將確認其在德國的包裝是否符合規範，以及相關風險資訊是否在整個運輸鏈中被完整傳遞。

另一方面，電池本身的技術狀況也成為調查關鍵。這批貨物自德國寄出，原本目的地是馬佐夫舍（Mazowsze）地區1家從事電池維修與保養的公司。檢方表示，目前僅能確認電池預定進行維修，但是否已經受損、以及維修內容究竟是更換耗損電池單元，或涉及其他處理方式，仍有待釐清。

倉庫本身是否具備存放此類高風險貨物的條件，也被納入調查範圍。檢方將檢視倉庫的技術狀況、防火設施是否完善，以及是否取得適當的認證，確認這類電池是否適合存放於該地點，或應存放於其他經過特別規劃與標示的場所。

火災發生當下，消防單位立即接獲通報並趕赴現場。監視器畫面顯示，1名員工曾嘗試使用滅火器撲滅火勢，但未能奏效。皮耶加特檢察官指出，電池相關火災極難控制，需要特定的滅火技術，一般標準滅火設備往往無法發揮作用，這也使得火勢迅速擴大。

檢方事發後以火災導致價值超過100萬波蘭茲羅提（Polski Złoty，約合新台幣866萬元）的財產毀損方向進行偵辦，相關罪名最高可判處5年有期徒刑。目前現場勘驗已完成；與倉庫所屬公司相關的人員、保全及其主管也已陸續接受詢問，證據仍在持續蒐集中。由於火災發生尚未滿1週，檢方強調，目前仍難以對任何特定人士提出指控，一切將在釐清事實後再作出法律判斷。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

81歲阿嬤成「YT遊戲實況主」爆紅 背後原因感動網友

街頭行乞結緣戀愛五年！男方發現「她根本沒離婚」 怒討回49萬聘金

還沒都更就受害1／北市指標大案新隆社區28戶收紅單 住自己家被罰還限期搬家