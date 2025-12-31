波蘭冬令發放 邊境小鎮家的溫馨

慈濟在波蘭，志工人數不多，而且是從2022年，俄烏戰爭爆發後才開啟慈善工作的，這幾年，已從難民援助，落實為在地的關懷。在靠近德國邊境的斯塞新，只有一位受證的慈濟志工，但她們依舊很積極地在推展機構關懷，歲末年終，幾位志工像是耶誕老人一樣，為身障日照中心的住民，發放物資卡，讓他們也能歡喜迎接新年。

身障日照中心裡，大家整整齊齊地坐著，等待慈濟志工的到來，因為這一天是他們與慈濟人的約會日，大家都拿到了期待中的新年禮物。

廣告 廣告

志工 克里斯：「他們原本都不認識我們，但現在跟我們越來越熟悉，會過來擁抱我們，這種溫暖與喜悅 很令我感動，這算是我當志工額外的收穫。」

日照中心受助者 阿圖爾：「收到物資卡 對我幫助很大，我把省下的錢 修好煤氣爐，買了罐頭備著 也去看了醫生，生活狀況確實改善不少。」

2022年2月俄烏戰爭爆發，至今尚未看到和平的曙光，當年大量烏克蘭居民逃往鄰國波蘭，躲避戰火，慈濟也順勢在當地開啟了慈善工作，三年多來，愛的腳步也從難民援助落實成在地關懷。

諾維林康復教育與教養中心主任 卡塔日娜：「我們機構裡幫助的人是，無法有穩定收入的身心障礙者，他們往往被社會排斥，所以有這樣的組織(慈濟)，提供支持和幫助 真的很好，能成為這種組織(慈濟)的志工，需要非常大的愛心。」

2025年歲末的這趟送愛行，斯塞新志工人數雖不多，但大家依舊辦了三場物資卡發放。

志工 拉菲爾：「他們可以去買節慶時需要，用的物品 所以我很高興，來幫助他們 因為有很多人，經濟不寬裕 這對他們幫助很大。」

慈濟志工 陳怡佳：「不管是家屬也好，或者是我們的照顧戶也好，他們都對我們非常地友善，而且每個人要離開之前，都一直跟我們擁抱，所以我覺得身為志工，是一件快樂的事情。」

誠如志工所言，散播愛、分享喜悅，讓施與受雙方都能充滿歡喜，相信這股善的能量也會在波蘭繼續擴大。

更多 大愛新聞 報導：

波蘭日照中心關懷 守護弱勢族群

